Telefonu için mücadele eden kadın sosyal medyada kahraman oldu (video)

Sosyal medyada bir kadın turistin cesaretini gösteren video hızla yayılıyor. Olayın Arjantin'de gerçekleştiği belirtiliyor.

Görüntülerde kimliği belirsiz kişilerin kadının telefonunu kapıp kaçmaya çalıştığı görülüyor. Ancak kadın paniğe kapılmadan ve soğukkanlılığını yitirmeden hırsızlara aktif bir şekilde direniyor. Onun bu cesur ve kararlı tavrı çevredeki insanları da hayrete düşürdü.

Söz konusu video kısa sürede internet kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Birçok kişi kadının bu durumda soğukkanlılığını koruyup korkusuzca hareket etmesini takdir ederek cesaretini övüyor.