Jurgen Klopp, Liverpool'daki sadık yardımcılarını Almanya Milli Takımı'na getiriyor

·49·Spor
Jurgen Klopp, Liverpool'daki sadık yardımcılarını Almanya Milli Takımı'na getiriyor

Almanya Milli Takımı'nda yeni bir dönem başlıyor. Efsanevi teknik direktör Jurgen Klopp, "Bundestim"in başına geçmeye hazırlanırken, yakından tanıdığı uzmanları teknik ekibine dahil etmeyi planlıyor. Kicker'in haberine göre Klopp, Liverpool'daki başarılı yıllarında kendisine eşlik eden Peter Krawietz ve Pepijn Lijnders'i milli takıma davet edecek. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Bu değişiklikler kapsamında mevcut teknik ekipte büyük bir yenilenme bekleniyor. Benjamin Hubner, Benjamin Gluck, Alfred Schreuder ve Bram Geers gibi isimlerin görevlerinden ayrılacağı belirtiliyor. Sadece kaleci antrenörü Andreas Kronenberg'in görevine devam etmesi bekleniyor. Ayrıca, Klopp'un Borussia Dortmund'dan eski meslektaşı Hannes Wolf'un milli takımdaki nüfuzunun artabileceği konuşuluyor.

Görüşmelerde kritik aşama

Şu anda Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile Red Bull şirketi arasında teknik direktörün transferi konusunda nihai görüşmeler yapılıyor. Goal.com'un edindiği bilgiye göre, DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, bu hafta sonu New York'ta Jurgen Klopp ile bir araya gelerek sözleşme şartlarını masaya yatıracak.

İlginç bir şekilde DFB, Klopp için Red Bull grubuna tazminat ödemeyebilir. Taraflar özel bir anlaşma üzerinde çalışıyor: Buna göre Klopp, Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmanın yanı sıra Red Bull marka elçisi olarak da görevine devam edebilir. Bu durum federasyonun mali yükünü önemli ölçüde hafifletecek.

Jurgen Klopp ile Red Bull arasındaki mevcut sözleşme 2029 yılına kadar devam etse de, sözleşmede milli takımdan teklif gelmesi durumunda ayrılmasına izin veren özel bir madde olduğu söyleniyor. Red Bull yöneticisi Oliver Mintzlaff da kısa süre içinde New York'a uçarak bu geçiş sürecinin teknik detaylarını netleştirecek.

2030 Dünya Kupası'na kadar plan

New York'taki görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, Klopp ile 2030 Dünya Kupası sonuna kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalanacak. DFB yönetimi, Julian Nagelsmann'ın ayrılışının ardından milli takımda istikrarlı ve kazanan bir projeyi Klopp etrafında inşa etmeyi hedefliyor.

Bu atama Alman futbolu için büyük önem taşıyor. Son büyük turnuvalardaki başarısızlıkların ardından taraftarlar ve uzmanlar, Klopp'un gelişinin milli takımın uluslararası arenadaki itibarını yeniden kazandıracağına inanıyor. Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve Premier League zaferleri yaşayan teknik direktörün tecrübesi, Alman futbolunu krizden çıkarmak için anahtar faktör olarak görülüyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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