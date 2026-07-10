Romano, Manchester City ve Enzo hakkındaki haberlere son noktayı koydu

·80·Spor
Romano, Manchester City ve Enzo hakkındaki haberlere son noktayı koydu

Manchester Cityve Chelsea orta sahası Enzo Fernández hakkındaki transfer söylentilerine Fabrizio Romano yanıt verdi.

Ünlü insayder, Arjantinli oyuncu için City tarafından şu an herhangi bir müzakere yürütülmediğini belirtti.

Manchester Citymüzakere yürütmüyor

Romano, Manchester City yetkililerinin Enzo Fernández ile temasa geçtiği yönündeki haberleri yalanladı.

Ona göre, Real Madrid ile olası bir anlaşmanın gerçekleşmemesinden sonra bile 'City' ekibi Arjantinli orta saha oyuncusu için görüşmelere başlamadı.

Geleceği Dünya Kupası'ndan sonra konuşulacak

İnsayder, Fernández'in geleceğinin Dünya Kupası sona erdikten sonra ele alınacağını kaydetti.

Bu, oyuncuyla ilgili ana kararların şimdilik ertelendiği anlamına geliyor. Hem Chelsea hem de oyuncunun kendisi durumu turnuvadan sonra netleştirebilir.

Enzo, Chelsea'ye büyük bir bedelle gelmişti

25 yaşındaki Enzo Fernández, 2023 yılında Benfica'dan Chelsea'ye 121 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

Londra ekibiyle mevcut sözleşmesi 2032 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, her türlü transfer görüşmesini karmaşık ve maliyetli bir sürece dönüştürüyor.

Geçen sezonki performans istatistikleri

Fernández, geçen sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 54 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda Arjantinli orta saha oyuncusu 15 gol attı ve 7 asist yaptı.

Transfer piyasasında heyecan devam ediyor

Şimdilik Manchester City seçeneği Romano tarafından reddedildi. Ancak Enzo Fernández'in geleceği hakkında nihai karar henüz verilmedi.

Dünya Kupası'ndan sonra Arjantinli oyuncu etrafındaki durum yeniden ısınabilir; özellikle büyük kulüpler merkez orta sahalarını güçlendirmeye devam ederse.

Manchester CityChelseaEnzo FernándezFabrizio RomanoPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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