Mourinho Real Madrid'de planı değiştirdi: Tchouaméni konusunda karar verildi

·55·Spor
Mourinho Real Madrid'de planı değiştirdi: Tchouaméni konusunda karar verildi

Real Madrid orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni'nin gelecek sezon da takımda kalması bekleniyor.

TEAMtalk'a göre, yeni teknik direktör José Mourinho, Fransız futbolcuya ilk 11'de düzenli olarak yer vermeyi planlıyor.

Tchouaméni satılabilirdi

Kaynağa göre Real Madrid daha önce Tchouaméni'yi satma seçeneğini değerlendirmişti.

Bu durumdan «Manchester United» ve «Liverpool» yararlanmayı hedeflemişti. İngiliz kulüpleri yaz transfer dönemi boyunca futbolcunun durumunu yakından takip etti.

Mourinho'nun planı durumu değiştirdi

José Mourinho'nun Real Madrid teknik direktörü olarak orta saha hattına dair vizyonunu oluşturduğu belirtiliyor.

Portekizli çalıştırıcı, Tchouaméni'yi gelecek sezon ilk 11'in kilit oyuncularından biri olarak görüyor. Bu nedenle takımdan ayrılması şimdilik neredeyse imkansız.

Real Madrid diğer transfer planlarından vazgeçti

Haberlere göre Madrid ekibi, Enzo Fernández ve Rodri gibi orta saha oyuncularını transfer etme planından vazgeçti.

Bunun ardından Mourinho ana odağını savunma hattını güçlendirmeye çevirdi. Bu karar, Tchouaméni'nin Real Madrid'de kalma ihtimalini daha da artırdı.

Futbolcunun kendisi de ayrılmayı talep etmedi

Tchouaméni'nin herhangi bir transfer talebinde bulunmadığı da kaydediliyor.

Fransız orta saha oyuncusu Real Madrid'de kalıp ilk 11'de kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.

İngiliz kulüpleri için kapı kapanıyor

«Manchester United» ve «Liverpool» Tchouaméni'nin durumunu takip etse de, Real Madrid'in pozisyonu değişmiş görünüyor.

Şimdi asıl merak konusu şu: Mourinho, Tchouaméni'yi yeni sezonda hangi rolde kullanacak ve Fransız futbolcu Madrid'de yerini tamamen sağlamlaştırabilecek mi?

Real MadridJosé MourinhoAurélien TchouaméniLa LigaTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kylian Mbappe sakatlandı: Fransa milli takım kaptanının durumu belli olduKylian Mbappe sakatlandı: Fransa milli takım kaptanının durumu belli olduBugün, 15:00Jude Bellingham ve Mohamed Salah: İngiliz yıldızın 'kibri' neden daha faydalı?Jude Bellingham ve Mohamed Salah: İngiliz yıldızın 'kibri' neden daha faydalı?Bugün, 14:53Jurgen Klopp, Liverpool'daki sadık yardımcılarını Almanya Milli Takımı'na getiriyorJurgen Klopp, Liverpool'daki sadık yardımcılarını Almanya Milli Takımı'na getiriyorBugün, 14:39Romano, Manchester City ve Enzo hakkındaki haberlere son noktayı koyduRomano, Manchester City ve Enzo hakkındaki haberlere son noktayı koyduBugün, 14:16Aston Villa, Morgan Rogers için 130 milyon sterlin istiyor: Foden takıma gelecek mi?Aston Villa, Morgan Rogers için 130 milyon sterlin istiyor: Foden takıma gelecek mi?Bugün, 13:51Erling Haaland nasıl durdurulur? İngiltere milli takımı için anahtar formülErling Haaland nasıl durdurulur? İngiltere milli takımı için anahtar formülBugün, 13:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı