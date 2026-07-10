Mourinho Real Madrid'de planı değiştirdi: Tchouaméni konusunda karar verildi

Real Madrid orta saha oyuncusu Aurélien Tchouaméni'nin gelecek sezon da takımda kalması bekleniyor.

TEAMtalk'a göre, yeni teknik direktör José Mourinho, Fransız futbolcuya ilk 11'de düzenli olarak yer vermeyi planlıyor.

Tchouaméni satılabilirdi

Kaynağa göre Real Madrid daha önce Tchouaméni'yi satma seçeneğini değerlendirmişti.

Bu durumdan «Manchester United» ve «Liverpool» yararlanmayı hedeflemişti. İngiliz kulüpleri yaz transfer dönemi boyunca futbolcunun durumunu yakından takip etti.

Mourinho'nun planı durumu değiştirdi

José Mourinho'nun Real Madrid teknik direktörü olarak orta saha hattına dair vizyonunu oluşturduğu belirtiliyor.

Portekizli çalıştırıcı, Tchouaméni'yi gelecek sezon ilk 11'in kilit oyuncularından biri olarak görüyor. Bu nedenle takımdan ayrılması şimdilik neredeyse imkansız.

Real Madrid diğer transfer planlarından vazgeçti

Haberlere göre Madrid ekibi, Enzo Fernández ve Rodri gibi orta saha oyuncularını transfer etme planından vazgeçti.

Bunun ardından Mourinho ana odağını savunma hattını güçlendirmeye çevirdi. Bu karar, Tchouaméni'nin Real Madrid'de kalma ihtimalini daha da artırdı.

Futbolcunun kendisi de ayrılmayı talep etmedi

Tchouaméni'nin herhangi bir transfer talebinde bulunmadığı da kaydediliyor.

Fransız orta saha oyuncusu Real Madrid'de kalıp ilk 11'de kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyor.

İngiliz kulüpleri için kapı kapanıyor

«Manchester United» ve «Liverpool» Tchouaméni'nin durumunu takip etse de, Real Madrid'in pozisyonu değişmiş görünüyor.

Şimdi asıl merak konusu şu: Mourinho, Tchouaméni'yi yeni sezonda hangi rolde kullanacak ve Fransız futbolcu Madrid'de yerini tamamen sağlamlaştırabilecek mi?