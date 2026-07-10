Redmi Note 17: Dev ekran ve 8000 mAch batarya kapasitesi ile tanıtıldı

Akıllı telefon pazarında dev ekranlı cihazların, yani phabletlerin dönemi yeniden başlıyor gibi görünüyor. Redmi markası, yeni nesil Redmi Note 17 serisine ait temel modelin teknik özelliklerini resmen duyurdu. Cihaz, benzeri görülmemiş batarya kapasitesi ve büyük ekranıyla segmentindeki standartları değiştirmeyi hedefliyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından aktarılıyor.

ixbt.com verilerine göre Redmi Note 17 modeli, 7 inçlik OLED ekran ile donatılacak. Bu ekran 120 Hz yenileme hızını destekliyor ve 1200 nit küresel parlaklık sunuyor. Ayrıca üretici, kullanıcıların göz sağlığını korumak amacıyla özel teknolojilerin entegre edildiğini vurguluyor. Bu tür büyük ekranlı cihazlar, genellikle içerik tüketimi ve oyun oynama konusundaki rahatlıklarıyla öne çıkıyor.

Güç ve verimlilik: Yeni rekorlar

Yeni akıllı telefonun en dikkat çekici özelliği güç kaynağıdır. Cihaz, 8000 mAch kapasiteli devasa bir bataryaya sahip olacak. Bu değer, günümüzdeki çoğu amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonun neredeyse iki katıdır. Cihaz, 45 W kablolu hızlı şarjı desteklemektedir. Ayrıca, diğer cihazları şarj edebilmesini sağlayan 22,5 W ters kablolu şarj özelliği de mevcuttur.

Teknik açıdan Redmi Note 17'nin orta segment Snapdragon 6s Gen 4 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Bu durum, cihazın enerji verimliliğini artırmaya ve günlük görevleri sorunsuz bir şekilde yerine getirmeye yardımcı olacak. Kamera konusunda da şirket yenilikler yaptı: ana kamera 50 megapiksellik bir modülden oluşacak.

Tasarım ve Pro versiyon ile farklar

Şirket, akıllı telefonun dış görünüşüne de özel önem verdi. Özellikle yeni "Meteor Purple" (Meteor Moru) rengi tanıtıldı. Cihazın arka paneli, meteor yağmuru izlerini anımsatan dekoratif desenlerle süslenmiş olup, bu ona özgün bir estetik görünüm kazandırıyor.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce Redmi Note 17 Pro versiyonunun özellikleri de ortaya çıkmıştı. Pro modeli daha güçlü olacak; 9000 mAch batarya, 1.5K çözünürlüklü ekran ve 3500 nit parlaklık sunacak. Ayrıca Pro versiyon için 5 yıllık batarya servis programı sunulacak: batarya kapasitesi yüzde 80'in altına düşerse, şirket ücretsiz değişim garantisi veriyor.

Bu yeni modellerin Özbekistan pazarında da büyük ilgi görmesi bekleniyor, çünkü uygun fiyat ve uzun ömürlü batarya, yerel tüketiciler için her zaman öncelikli kriterler olmuştur.