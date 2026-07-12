Çin, Starlink'i devre dışı bırakabilecek yeni bir silah mı test etti?

·5·Teknoloji
Çin, Starlink'i devre dışı bırakabilecek yeni bir silah mı test etti?

Fotoğraf: scmp.com

Çinli askeri bilim insanlarının, uyduların elektronik sistemlerini etkileyebilecek ultra güçlü bir mikrodalga silahı geliştirdiği ve test ettiği iddia ediliyor. South China Morning Post'un haberine göre, cihazın darbe gücü 100 gigawatt'a kadar ulaşıyor.

Yayın, bu teknolojinin ABD'nin uzay altyapısı ve özellikle Starlink uydu ağı için ciddi bir tehdit oluşturabileceğini yazdı.

Güç 100 gigawatt'a ulaştı

Uzmanların tahminlerine göre, alçak Dünya yörüngesindeki uydu elektroniklerine zarar vermek için yaklaşık bir gigawatt'lık bir darbe yeterli olabilir.

Çinli bilim insanlarının ise yeni cihazın gücünü 100 gigawatt'a çıkarmayı başardığı bildiriliyor. Ancak bu rakam, silahın uzun süre bu güçte çalışacağı anlamına gelmiyor; söz konusu olan kısa süreli bir darbedir.

Starlink ağı hedef olabilir mi?

South China Morning Post, mikrodalga silahların uyduları fiziksel olarak patlatmak yerine elektronik sistemlerini devre dışı bırakmak üzere tasarlandığını yazıyor.

Böyle bir teknoloji teorik olarak:

  • iletişim ekipmanlarına zarar verebilir;

  • navigasyon ve veri iletimini bozabilir;

  • uyduların faaliyetlerini geçici veya kalıcı olarak durdurabilir.

Bu bağlamda, Starlink gibi binlerce cihazdan oluşan büyük ağlar da potansiyel bir hedef olarak görülüyor.

Pentagon altyapısı için düşük maliyetli tehdit

Uzmanlara göre mikrodalga silahlar, pahalı füze veya uydu karşıtı sistemlere kıyasla daha uygun maliyetli bir araç olabilir.

Bu durum, Çin'in ABD'nin değerli uzay altyapısına karşı daha az maliyetle baskı kurabileceği yönündeki tahminleri güçlendiriyor.

Ancak bu tür bir silahın gerçek menzili, isabet oranı ve atmosferik koşullardaki etkinliği hakkında sınırlı bilgi bulunuyor.

Silahın aşırı soğukta bile çalıştığı belirtildi

Haberde, cihazın yenilikçi lityum-iyon kapasitörlerle donatıldığı kaydedildi.

Bunların, silahın:

  • çok hızlı devreye girmesini;

  • kısa sürede büyük enerji boşaltmasını;

  • eksi 40 derece soğukta bile çalışmasını sağladığı belirtiliyor.

Uzaydaki rekabet yeni bir aşamaya geçiyor

Uydular modern ordular için iletişim, istihbarat, navigasyon ve hedefleme sistemlerinin temel parçası haline geldi.

Bu nedenle, onları devre dışı bırakmaya yönelik elektronik ve mikrodalga teknolojileri, gelecekteki askeri rekabetin en önemli alanlarından biri olabilir.

Şu an için Çin tarafından silahın tam teknik özellikleri ve test sonuçlarının resmi olarak açıklandığına dair bir bilgi bulunmuyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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