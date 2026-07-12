Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenindeki maskeli kişinin kimliği belli oldu

·7·Dünya
Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenindeki maskeli kişinin kimliği belli oldu

Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni sırasında ön sırada yüzünde siyah bir maskeyle görülen gizemli kişi sosyal medyada geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Birçok kişi, onun İran'ın yeni dini lideri olarak anılan oğlu Mücteba Hamaney olduğunu tahmin etti.

Ancak Iran International yayın organının haberine göre, törende görülen kişi Mücteba Hamaney değil, merhum dini liderin en büyük torunu Muhammed Cevad Hamaney'di.

Haberde, onun siyah maske ve beyzbol şapkasıyla cenaze töreninin ön sırasında durarak dini ritüellere katıldığı belirtildi. Dış görünüşü sosyal medyada çeşitli tahminlere ve tartışmalara neden oldu.

Yayın organının iddiasına göre, Muhammed Cevad Hamaney 28 Şubat'ta ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirildiği söylenen hava saldırıları sırasında ağır yaralandı. Kaynaklara göre, yüzündeki ciddi yanıklar nedeniyle maske takmak zorunda kaldı. Ayrıca, ABD istihbarat bilgilerine dayanılarak Mücteba Hamaney'in de aynı saldırılarda ağır yaralandığına dair haberler yer aldı.

Haberlere göre, Ayetullah Ali Hamaney 86 yaşında hayatını kaybettikten sonra cenaze töreni altı gün sürdü. İran devlet medyasına göre törenlere 43 milyona kadar kişi katıldı.

Bununla birlikte, Mücteba Hamaney'in Telegram üzerinden yazılı bir açıklama yaparak babasının ölümü için intikam alma sözü verdiği de bildiriliyor.

Али ХоманаиМужтабо ХоманаиЭронАҚШИсроил
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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