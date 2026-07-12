Peru'da 560'tan fazla bebeğe Haaland ismi verildi

Norveç milli takımının forveti Erling Haaland'ın popülaritesi artık futbol sahalarının dışına taştı. Peru'da 560'tan fazla bebeğe Norveçli yıldızın adının veya soyadının verildiği ortaya çıktı.

İşin ilginç yanı, bazı ebeveynler çocuklarına futbolcunun tam adını, yani Erling Braut Haaland ismini koydu.

Kaç çocuğa Haaland ismi verildi?

Yerel RPP yayınının ulusal kimlik kaydı verilerine dayandırdığı habere göre:

468 çocuğa Haaland ismi verildi;

91 bebek Erling Haaland olarak adlandırıldı;

4 çocuğa ise Erling Braut Haaland ismi konuldu.

Böylece Norveçli forvetin ismi, Peru'daki en sıra dışı futbol temalı isimlerden biri haline geldi.

2026 Dünya Kupası'ndaki performansı etkili olmuş olabilir

Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'nın ana yıldızlarından biri konumunda.

Turnuvada:

4 maç oynadı;

7 gol attı;

gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer alıyor.

Forvetin üretken oyunu, dünya çapındaki popülaritesini daha da artırdı.

Peru ile bağlantısı nedir?

Haaland'ın Peru ile doğrudan bir bağı yok. Ancak futbolcu, Manchester Cityve Norveç milli takımındaki golleriyle Latin Amerika'da da büyük bir hayran kitlesine sahip.

Latin Amerika'da futbol yıldızlarının onuruna çocuklara isim verme geleneği daha önce de görülmüştü. Şimdi bu listeye Erling Haaland da eklendi.

Norveç'in yolu İngiltere'de kesildi

Bilgi olarak, Norveç 12 Temmuz gecesi 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşmış ve 1-2 mağlup olmuştu.

Buna rağmen Haaland'ın turnuvadaki oyunu ve golleri, onun dünya futbolundaki en popüler isimlerden biri olmaya devam edeceğini bir kez daha kanıtladı.