Jude Bellingham ve Thomas Tuchel arasında gerginlik: İngiltere milli takımında neler oluyor?

·0·Spor
Jude Bellingham ve Thomas Tuchel arasında gerginlik: İngiltere milli takımında neler oluyor?

İngiltere milli takımının Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'e karşı aldığı zorlu galibiyetin ardından takım içinde beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, teknik direktör Thomas Tuchel'in eleştirel yorumlarına sert tepki göstererek takımın oyun tarzı hakkındaki tartışmaları kamuoyuna taşıdı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Miami'de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan İngiltere yarı finale yükseldi. Maçta iki gol atarak kahramanlaşan Bellingham'a rağmen Alman teknik adam, takımın performansını "yavaş ve kalitesiz" olarak nitelendirdi. Tuchel, galibiyete rağmen oyuncuların sergilediği oyun seviyesinin beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Bellingham'ın sert yanıtı

ITV Sport muhabiriyle yaptığı görüşmede hocasının eleştirilerinden haberdar olan Jude Bellingham, bu duruma kayıtsız kalmadı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ne olursa olsun sahada her şeyimizi verdik. Tüm dikkatimi ve minnetimi bu zorlu mücadeleyi veren takım arkadaşlarıma yöneltiyorum" dedi.

Bellingham ayrıca teknik direktörün sahadaki gerçek durumu ve rakibin gücünü yeterince hissetmediğini ima etti. Oyuncuya göre, Erling Haaland, Martin Odegaard ve Alexander Sorloth gibi yıldızlara sahip Norveç'e karşı, özellikle yüksek nemli koşullarda oynamak hiç kolay değil. Futbolcu, "Belki de o, bu koşullarda böyle rakiplere karşı oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordur" diye ekledi.

Teknik direktörün beklentileri ve takım içi atmosfer

Goal.com'un haberine göre Thomas Tuchel, maç sonu analizlerinde İngiltere'nin şanslı olduğunu ve çok fazla teknik hata yapıldığını söyledi. Tuchel basın toplantısında, "Zihnim bu oyundan tam olarak tatmin olmadı. Daha hızlı ve daha isabetli oynamalıydık. Birçok gereksiz hata bize pahalıya mal olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Buna rağmen teknik direktör, takım ile kendisi arasında herhangi bir sorun olmadığını, oyuncularını sevdiğini ve potansiyellerine inandığını belirtti. Ona göre, yarı finaldeki Arjantin maçı öncesinde bu tür eksiklikleri açıkça dile getirmek takımın gelişimine katkı sağlayacaktır.

Maçın kendisi oldukça zor geçti. Norveç, Andreas Schjelderup'un golüyle öne geçmişti. Ancak Bellingham'ın yeteneği ve Anthony Gordon'un asistleri sayesinde İngiltere durumu lehine çevirmeyi başardı. Bellingham'a göre her zaman güzel futbolla kazanmak mümkün değil: "Bazen binlerce pas yaparak değil, 'kirli' ve zorlu oyunlarla da kazanmak gerekir."

İngiltere'yi şimdi yarı finalde Lionel Messi liderliğindeki Arjantin bekliyor. Bu kritik maç öncesinde takım içi birlik ile teknik direktörün taktiksel taleplerinin ne kadar uyumlu olacağı belirleyici olacak.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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