Acer, Xiaomi 17 Pro tarzında arka ekranlı Sospiro A15 akıllı telefonunu tanıttı

·2·Teknoloji
Acer, Xiaomi 17 Pro tarzında arka ekranlı Sospiro A15 akıllı telefonunu tanıttı

Bilgisayar teknolojileri dünyasında önemli bir yere sahip olan Acer markası, akıllı telefon pazarında beklenmedik bir yenilikle karşımıza çıktı. Şirketin Latin Amerika birimi (Acer Mobile LATAM), yeni Acer Sospiro A15 modelini tanıttı. Bu cihazın en dikkat çekici özelliği, henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş olsa da birçok sızıntıda adı geçen Xiaomi 17 Pro amiral gemisinin tasarımını anımsatan dış görünüşüdür. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Akıllı telefonun en dikkat çeken yönü, arka panelindeki kamera bloğunda yer alan ikincil ekrandır. ixbt.com'a göre, 1,88 inçlik bu küçük ekran sadece estetik bir işlev görmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıya bir dizi kolaylık da sağlıyor. Özellikle bildirimleri görüntülemek, müzik çaları kontrol etmek ve en önemlisi, yüksek kaliteli ana kamera ile selfie çekmek için görsel bir yardımcı olarak kullanılabiliyor.

Teknik özellikler ve ekran yetenekleri

Cihazın ana ekranı, HD+ çözünürlükte çalışan 6,67 inçlik bir IPS panel ile donatılmıştır. Uygun fiyatlı segmentte yer almasına rağmen, Acer mühendisleri ekranın akıcı çalışmasını sağlamak için 120 Hz yenileme hızını tercih etmişlerdir. Bu durum, arayüzde gezinirken ve sosyal medya akışlarını kaydırırken kullanıcıya yüksek düzeyde bir akıcılık hissi sunar.

Dahili teknik güç açısından Acer Sospiro A15 bütçe dostu bir çözüm olarak öne çıkıyor. Akıllı telefon, modern 5G bağlantı standardını desteklemeyen Unisoc T615 işlemci üzerine inşa edilmiştir. Cihaz 6 GB RAM'e sahiptir, ancak sanal genişletme teknolojisi ile bu değer 14 GB'a kadar çıkarılabilir. Dahili depolama alanı 128 GB olup, microSD kartlar ile 1 TB'a kadar artırılabilir.

Kamera ve yazılım

Kamera özelliklerine gelecek olursak, ana blok 64 megapiksellik bir sensör içermektedir. Ön panelde ise görüntülü görüşmeler ve standart selfie'ler için 16 megapiksellik bir kamera bulunmaktadır. İlginç bir detay olarak cihazın, yazılım güncelliği açısından büyük bir avantaj sağlayan en yeni Android 16 işletim sistemi ile çalışacağı belirtiliyor.

Akıllı telefonun diğer önemli özellikleri şunlardır:

  • 5000 mAh kapasiteli batarya ve 18 W şarj teknolojisi;
  • NFC modülü, Bluetooth 5.0 ve GPS sistemleri;
  • IP64 standardında toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık;
  • Geleneksel kulaklıklar için 3,5 mm jak girişi ve USB-C portu;
  • Yan taraftaki güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucu.
Şimdilik Acer Sospiro A15 modelinin resmi fiyatı ve satış tarihi açıklanmadı. Ancak teknik özelliklerine bakıldığında, bu akıllı telefonun özgün tasarımı ve ikincil ekranı seven, ancak yüksek performans için fazla para harcamak istemeyen kullanıcılar için tasarlandığı söylenebilir.

AcerСмартфонТехнологияXiaomiAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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