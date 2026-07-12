Vivo, bütçe dostu segment için yeni Y05e modelini tanıttı

Akıllı telefon pazarında yerini sağlamlaştıran Vivo, bütçe dostu cihaz serisini yeni Vivo Y05e modeliyle genişletti. Bu cihaz, uygun fiyatı ve günlük ihtiyaçlar için gerekli olan dayanıklılığı bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor. Ixbt.com'un haberine göre, yeni model ağırlıklı olarak sıradan kullanıcılar ve uzun pil ömrüne sahip bir cihaza ihtiyaç duyanlar için tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Vivo Y05e akıllı telefonu, HD+ (1600 × 720 piksel) çözünürlüğü destekleyen 6,74 inçlik bir IPS ekranla donatılmıştır. Büyük ekran boyutu, video izlerken ve sosyal medyayı kullanırken kolaylık sağlar. Cihazın teknik temeli olarak, günlük görevleri istikrarlı bir şekilde yerine getirebilen Unisoc T606 işlemcisi tercih edilmiştir.

Teknik özellikler ve depolama

Depolama konusuna gelince, akıllı telefon 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahiptir. Üreticiler, modern trendlerden geri kalmayarak RAM'i sanal olarak 8 GB'a kadar genişletme imkanı da eklemiştir. Bu, aynı anda birden fazla uygulama çalıştırırken sistemin hızını korumasını sağlar.

Yazılım tarafında Vivo Y05e oldukça gelişmiş bir seviyededir; Android 16 işletim sistemi ve şirketin özel OriginOS 6 arayüzü ile çalışır. Bütçe dostu bir cihaz için en güncel yazılımın yüklü olması, kullanıcılara yeni özelliklerden yararlanma imkanı tanır.

Dayanıklılık ve otonomi

Yeni modelin en güçlü yönlerinden biri koruma seviyesidir. Cihazın gövdesi, IP64 standardına göre toza ve su sıçramalarına karşı korunmuştur. Ayrıca akıllı telefon, belirli bir askeri standart temelinde darbelere karşı dayanıklılık sertifikasına da sahiptir. Bu, cihazı kazara düşmelere karşı korur.

Akıllı telefonun otonom çalışmasını 5150 mAh kapasiteli batarya sağlar. Böyle bir güç kaynağı, cihazı bir günden fazla aktif kullanmak için yeterli kabul edilir. Ayrıca cihazda şu ek özellikler mevcuttur:

Modern USB-C portu;

Geleneksel kulaklıklar için 3,5 mm konnektör;

8 megapiksel ana kamera;

5 megapiksel ön kamera.

Bu tür bütçe dostu akıllı telefonlar pazarda her zaman yüksek talep görmektedir. Yaklaşık 150 dolar civarındaki fiyatı, Vivo Y05e modelini öğrenciler, yaşlılar veya ikinci bir iş telefonu arayanlar için harika bir seçenek haline getiriyor. Cihazın ağırlığı 199 gram, boyutları ise 167,3 × 76,95 mm'dir.