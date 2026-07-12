Lionel Messi Dünya Kupalarında yeni bir rekor kırdı

Lionel Messi, Dünya Kupası tarihindeki bir başka rekorunu daha geliştirdi. Arjantin kaptanı, İsviçre'ye karşı oynanan çeyrek final maçında 10. asistini yaptı.

39 yaşındaki yıldızın köşe vuruşundan yaptığı ortayı Alexis Mac Allister kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Böylece Messi, Dünya Kupası tarihindeki en iyi asistçi unvanını pekiştirdi.

Mac Allister, Messi'nin pasını gole çevirdi

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ve İsviçre milli takımları karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada Messi köşe vuruşunu isabetli kullandı, Liverpool orta sahası Alexis Mac Allister ise gelen topu kafa vuruşuyla filelere gönderdi.

Bu pozisyon, Arjantinli yıldız için tarihi bir başarıya dönüştü.

Messi, Maradona ile farkı daha da açtı

Lionel Messi, Dünya Kupalarındaki asist sayısını 10'a çıkardı.

Önceki rekor, Dünya Kupalarında 8 asist yapan efsanevi futbolcu Diego Maradona'ya aitti.

Messi, Mısır'a karşı 3-2 biten maçta bu rekoru zaten kırmıştı, şimdi ise farkı daha da açtı.

10 asist — 10 farklı futbolcuya

İlginç olan şu ki, Messi Dünya Kupalarındaki 10 asistinin tamamını 10 farklı takım arkadaşına yaptı.

Bu durum, onun farklı nesillerde ve farklı taktik sistemlerde Arjantin hücumunu yönetebildiğini gösteriyor.

39 yaşında tarih yazmaya devam ediyor

Lionel Messi, 39 yaşında olmasına rağmen Dünya Kupası'nın kritik aşamalarında sonuca etki etmeye devam ediyor.

Yaptığı son asist, Arjantin'e sadece önemli bir gol kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Dünya Kupası tarihindeki rekorunu da sağlamlaştırdı.