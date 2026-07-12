Solbakken, İngiltere karşısındaki acı mağlubiyetin ardından neler söyledi?

·41·Spor
Solbakken, İngiltere karşısındaki acı mağlubiyetin ardından neler söyledi?

2026 Dünya Kupası çeyrek finali kapsamında İngiltere'ye karşı oynanan zorlu mücadelede Norveç Milli Takımı, 1-2'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. Turnuvanın gerçek sürprizi olan İskandinav ekibinin teknik direktörü Ståle Solbakken, maç sonrasında düşüncelerini paylaştı. Zamin.uz duygu ve gözyaşlarıyla dolu bu açıklamayı sunar.

«Çocuklar adına çok üzgünüm»

Norveçli çalıştırıcı, maç sonu basın toplantısında mağlubiyetin çok ağır olduğunu ve büyük sporun bazen çok acımasız olabildiğini vurguladı.

Ståle Solbakken'in açıklamalarından öne çıkanlar: «Çocuklar adına çok üzgünüm, ancak üst düzey sporun en acımasız tarafı tam olarak bu. Brezilya maçında şans bizden yanaydı, bugün ise tam tersi oldu.»

Şanssızlık ve futbolculara övgü

Solbakken'e göre bugünkü karşılaşmada birçok faktör takımın aleyhine işledi. Buna rağmen, öğrencilerinin sahada gösterdiği karakteri takdir etti:

  • İrade ve metanet: Maçın ilk bölümü İskandinav ekibi için oldukça zor geçti. Ancak takım çabuk toparlandı ve sonuna kadar mücadele etti.

  • Teknik direktörün itirafı: Gözyaşlarını güçlükle tutan teknik direktör, oyuncularıyla gurur duyduğunu gizlemedi: «Bugün şans yanımızda değildi ve birçok şey aleyhimize işledi. O zor geçen 20 dakikadan sonra çocukları övmemek elde değil» dedi.

Norveç — Dünya Kupası'nın sürprizi

Hatırlatmak gerekirse, bu 2-1'lik galibiyetin ardından İngiltere Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Mağlup olmasına rağmen Norveç Milli Takımı, bu turnuvada, özellikle son 16 turunda Brezilya'ya karşı aldığı tarihi galibiyetle milyonlarca futbolseverin sevgisini ve saygısını kazandı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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