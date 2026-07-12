Erling Haaland neden sahadan çıktı? Norveç ve İngiltere arasındaki dramatik maçın detayları

Dünya Kupası çeyrek final aşamasında Norveç ve İngiltere milli takımları arasındaki karşılaşma, futbol dünyası için beklenmedik olaylara sahne oldu. Miami'de oynanan maçta Norveç mağlup olarak turnuvadan elense de, tüm dikkatler takımın yıldızı Erling Haaland'ın maçın bitimine kısa bir süre kala oyundan alınmasına çevrildi. Dünyanın en tehlikeli forveti olarak kabul edilen Manchester City yıldızının sahadan çıkışı birçok soruyu beraberinde getirdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Uzatma dakikalarında, Norveç skoru eşitlemek için tüm gücüyle saldırırken, teknik direktör Stale Solbakken Erling Haaland'ı oyundan aldı. Bu karar sadece taraftarları değil, uzmanları da şaşırttı çünkü her an maçın kaderini değiştirebilecek isim Haaland'dı. Goal.com'un haberine göre, teknik direktör bu tartışmalı kararına maçtan sonra açıklık getirdi.

Yorgunluk ve sakatlık faktörü

Solbakken, Erling Haaland'ı oyundan almanın taktiksel bir karar değil, bir zorunluluk olduğunu belirtti. Teknik direktöre göre forvet oyuncusu fiziksel olarak maça devam edemeyecek durumdaydı. Norveçli çalıştırıcı, "Onu değiştirmek zor bir karar değildi çünkü tamamen tükenmişti. Belki de 10 dakika önce değiştirmeliydim" açıklamasında bulundu. Haaland'ın sadece yorgunluktan değil, ikinci yarıda yaşadığı küçük bir sakatlık (kas ağrısı) nedeniyle de aksadığı öğrenildi.

Turnuva boyunca Erling Haaland, yüksek yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Beş maçta sahaya çıkarak rakip kaleleri 7 kez havalandırdı. Öğrencisini savunan Solbakken, Haaland'ın turnuva boyunca tüm gücünü ortaya koyduğunu ve Norveç milli takımının başarısına büyük katkı sağladığını vurguladı. Mağlubiyete rağmen Haaland, Kuzey Amerika'daki bu şampiyonanın en parlak yıldızlarından biri olarak akıllarda kalacak.

İngiltere'nin iradeli galibiyeti

Maça gelecek olursak, Norveç 36. dakikada Andreas Schjelderup'un golüyle öne geçmişti. Ancak İngiltere milli takımı pes etmedi. Real Madrid yıldızı Jude Bellingham bir kez daha kahramanlık göstererek devre arasına girilmeden skoru eşitledi. Uzatmaların üçüncü dakikasında ise sahneye çıkan Bellingham galibiyet golünü atarak Thomas Tuchel'in öğrencilerini yarı finale taşıdı.

Erling Haaland'ın yerine oyuna giren Jorgen Strand Larsen, Manchester City forvetinin yerini dolduramadı. Norveç son dakikalarda baskıyı artırsa da, kadroda ana golcünün eksikliği hissedildi. İngiliz savunmacılar Haaland sahadan çıktıktan sonra çok daha rahat hareket etmeye başladılar ve galibiyeti korudular. Böylece İngiltere, tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.

Bu mağlubiyet Norveç için acı verici olsa da, takımın turnuvadaki performansı olumlu değerlendiriliyor. Erling Haaland ise fenomen sonuçlarıyla dünyanın en iyi golcüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Artık tüm dikkatler İngiltere milli takımının yarı finaldeki rakibine ve Thomas Tuchel yönetimindeki takımın şampiyonluk yolculuğuna çevrildi.