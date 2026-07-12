Arjantin uzatmalarda İsviçre'yi mağlup etti: Sırada İngiltere var
Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Kansas City'de oynanan dramatik mücadelede normal sürede kazanan çıkmadı, belirleyici anlar ise uzatma devrelerinde yaşandı.
Maçın kahramanı Julian Alvarez oldu. Attığı harika golle Arjantin'i öne geçirdi ve takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Mücadele uzatmalara gitti
ABD'nin Kansas City şehrinde oynanan çeyrek final karşılaşmasında İsviçre, son dünya şampiyonuna karşı ciddi bir direnç gösterdi.
Normal sürede taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu nedenle maç uzatma devrelerine taşındı.
İşte tam bu noktada Arjantin, tecrübesini ve bireysel yeteneklerini sahaya yansıttı.
Alvarez süper golüyle oyunun kaderini değiştirdi
Uzatma dakikalarında Julian Alvarez, muhteşem bir vuruşla rakip fileleri havalandırdı.
Attığı gol Arjantin'i öne geçirdi ve maçtaki psikolojik üstünlüğü takımının tarafına çekti.
Ardından bir gol daha bulan Arjantinliler, skoru 3-1'e getirerek maçı noktaladı.
Maçın oyuncusu
Julian Alvarez maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Süper golünün yanı sıra forvet oyuncusu, maç boyunca aktif bir oyun sergiledi, rakip savunmaya baskı kurdu ve kritik anlarda sorumluluk aldı.
Yarı finalde dev eşleşme
Arjantin, yarı finalde İngiltere milli takımı ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece ABD'nin Atlanta şehrindeki «Mercedes-Benz Stadium» stadyumunda oynanacak.
Bir tarafta Messi ve Alvarez önderliğindeki Arjantin, diğer tarafta Bellingham ve Kane liderliğindeki İngiltere; final bileti için büyük bir futbol savaşı bekleniyor.
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