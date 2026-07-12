Karakalpakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle anaokulları geçici olarak kapatıldı

·41·Dünya
Karakalpakistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle anaokulları geçici olarak kapatıldı

Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde hava sıcaklıklarının ani yükselişi nedeniyle Nukus şehri ve sekiz ilçedeki devlet ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının faaliyetleri geçici olarak durduruluyor. Bu durum Karakalpakistan Cumhuriyeti Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Bakanlığı tarafından açıklandı.

Açıklamaya göre, aşırı sıcak hava koşulları nedeniyle şehir ve ilçe valiliklerinin kararları doğrultusunda birçok bölgedeki anaokulları belirlenen süre boyunca faaliyetlerine ara verecek.

Özellikle Nukus şehrindeki okul öncesi eğitim kurumları 13 Temmuz - 18 Temmuz 2026 tarihleri arasında kapatılacaktır. Amuderya ilçesinde bu kısıtlama 13 Temmuz'dan 15 Temmuz'a kadar geçerli olacaktır. Beruni, Tahiaş, Şumanay, Moynak, Kanlıköl ve Turtkul ilçelerinde anaokulları 13 Temmuz'dan 17 Temmuz'a kadar hizmet vermeyecektir. Hojeyli ilçesinde ise tatil süresi 13 Temmuz'dan 18 Temmuz'a kadar devam edecektir.

Bakanlık, bu kararın çocukların sağlığını aşırı sıcakların etkisinden korumak, güvenliklerini sağlamak ve olası olumsuz sonuçların önüne geçmek amacıyla alındığını vurguladı. Faaliyetlerin geçici olarak durdurulması süreci, Sıhhi-Epidemiyolojik Refah ve Halk Sağlığı bölümlerinin ilgili sonuçları ve tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca yetkililer ebeveynlere seslenerek çocuklarının sağlığına özel dikkat göstermelerini, günün en sıcak saatlerinde onları uzun süre açık havada bırakmamalarını ve gerekli önlemlere kesinlikle uymalarını istedi.

KarakalpakistanNukusAnaokuluAşırı SıcaklarEğitim
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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