SpaceX insanlık tarihinin en büyük roketi Starship V3'ü fırlatmaya hazırlanıyor

·28·Teknoloji
SpaceX insanlık tarihinin en büyük roketi Starship V3'ü fırlatmaya hazırlanıyor

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzayı fethetme yolunda dev bir adım atmaya hazırlanıyor. İnsanlığın yarattığı en büyük ve en güçlü roket sistemi olan Starship V3'ün 13. test uçuşunu 16 Temmuz'da gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görev sadece teknik bir test değil, aynı zamanda iki ton ağırlığındaki yeni nesil Starlink V3 uydularını ilk kez yörüngeye taşımasıyla tarihe geçebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com verilerine göre fırlatma penceresi ABD merkez saatiyle 17:45'te açılacak. Yaklaşık 90 dakika sürmesi planlanan görev sırasında Starship'in içerisinde 20 adet yeni nesil cihaz bulunacak. Bu uyduların ayrıldıktan sonra güneş panellerini ve antenlerini açması, ardından Güney Afrika'daki yer istasyonları ve mevcut Starlink takımyıldızı ile lazer iletişim kanalları üzerinden bağlantı kurmaya çalışması gerekiyor.

Teknik iyileştirmeler ve motor testleri

SpaceX mühendisleri, önceki 12. testte tespit edilen eksiklikler üzerinde ciddi bir çalışma yürüttü. O zamanlar Super Heavy ilk aşamasındaki 33 motordan beşi yeniden ateşleme sırasında çalışmamış ve bu durum manevranın erken sonlanmasına neden olmuştu. Yeni uçuş için motorları yeniden ateşleme sistemi ve çalışma algoritmaları tamamen modernize edildi.

Ayrıca roketin üst aşaması da önemli değişikliklere uğradı. Önceki denemede Raptor vakum motorlarından biri arızalanmış olsa da, araç yörüngesindeki hareketine devam edebilmişti. Bu seferki görevin temel amaçlarından biri, açık uzay koşullarında Raptor motorunu başarıyla yeniden ateşlemektir. Bu, gelecekteki karmaşık yörünge uçuşları ve gezegenler arası görevler için hayati önem taşıyan teknik bir çözümdür.

Isı kalkanı ve güvenlik önlemleri

Starship için en büyük sınavlardan biri, atmosfere yeniden giriş sırasındaki yüksek sıcaklıktır. Bu sefer mühendisler, ısı kalkanı sistemini kontrol etmek için özgün bir yöntem kullanıyor. Starlink V3 uydularından altısı, uçuş sırasında aracın ısı kalkanını görüntüleyecek ve verileri Dünya'ya iletecek özel kameralarla donatıldı.

İlginç olan ise ısı kalkanı plakalarının bir kısmının kasıtlı olarak beyaza boyanmış olmasıdır. Bu, mühendislerin plakaların hasar görmesini görsel olarak simüle etmelerine ve teşhis yöntemlerini test etmelerine olanak tanıyor. Ayrıca plakaları sabitlemek için yeni yöntemler ve yüksek aerodinamik yükleri ölçen sensörler de test edilecek.

Plana göre, Super Heavy ilk aşamasının Meksika Körfezi'ne inmesi, Starship araç kısmının ise atmosfere kontrollü bir şekilde girerek Hint Okyanusu'na düşmesi öngörülüyor. Bu test başarılı olursa, SpaceX uzaya yük taşıma ve Starlink ağını genişletme konusunda tamamen yeni bir aşamaya geçecek; bu da küresel internet kapsamının önemli olduğu bölgeler için gelecekte bağlantı kalitesini artırmaya hizmet edebilir.

SpaceXStarshipИлон МаскКоинотТехнология
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

OLED monitörler için yeni dönem: VESA DisplayHDR True Black 1400 standardı duyurulduOLED monitörler için yeni dönem: VESA DisplayHDR True Black 1400 standardı duyurulduBugün, 13:56Redmi Note 17 serisi: 9000 mAh batarya ve yeni Snapdragon işlemcileriRedmi Note 17 serisi: 9000 mAh batarya ve yeni Snapdragon işlemcileriBugün, 12:55Vivo, bütçe dostu segment için yeni Y05e modelini tanıttıVivo, bütçe dostu segment için yeni Y05e modelini tanıttıBugün, 11:513D Baskıda Devrim: Mikrosistemler artık saniyeler içinde bütünleşik olarak basılıyor3D Baskıda Devrim: Mikrosistemler artık saniyeler içinde bütünleşik olarak basılıyorBugün, 11:29Acer, Xiaomi 17 Pro tarzında arka ekranlı Sospiro A15 akıllı telefonunu tanıttıAcer, Xiaomi 17 Pro tarzında arka ekranlı Sospiro A15 akıllı telefonunu tanıttıBugün, 10:26Çin, Starlink'i devre dışı bırakabilecek yeni bir silah mı test etti?Çin, Starlink'i devre dışı bırakabilecek yeni bir silah mı test etti?Bugün, 10:20
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi