SpaceX insanlık tarihinin en büyük roketi Starship V3'ü fırlatmaya hazırlanıyor

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzayı fethetme yolunda dev bir adım atmaya hazırlanıyor. İnsanlığın yarattığı en büyük ve en güçlü roket sistemi olan Starship V3'ün 13. test uçuşunu 16 Temmuz'da gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu görev sadece teknik bir test değil, aynı zamanda iki ton ağırlığındaki yeni nesil Starlink V3 uydularını ilk kez yörüngeye taşımasıyla tarihe geçebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com verilerine göre fırlatma penceresi ABD merkez saatiyle 17:45'te açılacak. Yaklaşık 90 dakika sürmesi planlanan görev sırasında Starship'in içerisinde 20 adet yeni nesil cihaz bulunacak. Bu uyduların ayrıldıktan sonra güneş panellerini ve antenlerini açması, ardından Güney Afrika'daki yer istasyonları ve mevcut Starlink takımyıldızı ile lazer iletişim kanalları üzerinden bağlantı kurmaya çalışması gerekiyor.

Teknik iyileştirmeler ve motor testleri

SpaceX mühendisleri, önceki 12. testte tespit edilen eksiklikler üzerinde ciddi bir çalışma yürüttü. O zamanlar Super Heavy ilk aşamasındaki 33 motordan beşi yeniden ateşleme sırasında çalışmamış ve bu durum manevranın erken sonlanmasına neden olmuştu. Yeni uçuş için motorları yeniden ateşleme sistemi ve çalışma algoritmaları tamamen modernize edildi.

Ayrıca roketin üst aşaması da önemli değişikliklere uğradı. Önceki denemede Raptor vakum motorlarından biri arızalanmış olsa da, araç yörüngesindeki hareketine devam edebilmişti. Bu seferki görevin temel amaçlarından biri, açık uzay koşullarında Raptor motorunu başarıyla yeniden ateşlemektir. Bu, gelecekteki karmaşık yörünge uçuşları ve gezegenler arası görevler için hayati önem taşıyan teknik bir çözümdür.

Isı kalkanı ve güvenlik önlemleri

Starship için en büyük sınavlardan biri, atmosfere yeniden giriş sırasındaki yüksek sıcaklıktır. Bu sefer mühendisler, ısı kalkanı sistemini kontrol etmek için özgün bir yöntem kullanıyor. Starlink V3 uydularından altısı, uçuş sırasında aracın ısı kalkanını görüntüleyecek ve verileri Dünya'ya iletecek özel kameralarla donatıldı.

İlginç olan ise ısı kalkanı plakalarının bir kısmının kasıtlı olarak beyaza boyanmış olmasıdır. Bu, mühendislerin plakaların hasar görmesini görsel olarak simüle etmelerine ve teşhis yöntemlerini test etmelerine olanak tanıyor. Ayrıca plakaları sabitlemek için yeni yöntemler ve yüksek aerodinamik yükleri ölçen sensörler de test edilecek.

Plana göre, Super Heavy ilk aşamasının Meksika Körfezi'ne inmesi, Starship araç kısmının ise atmosfere kontrollü bir şekilde girerek Hint Okyanusu'na düşmesi öngörülüyor. Bu test başarılı olursa, SpaceX uzaya yük taşıma ve Starlink ağını genişletme konusunda tamamen yeni bir aşamaya geçecek; bu da küresel internet kapsamının önemli olduğu bölgeler için gelecekte bağlantı kalitesini artırmaya hizmet edebilir.