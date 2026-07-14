Huawei yeni MatePad Air (2024) tabletini tanıttı: OLED ekran ve ultra ince gövde

·0·Teknoloji
Huawei yeni MatePad Air (2024) tabletini tanıttı: OLED ekran ve ultra ince gövde

Çinli teknoloji devi Huawei, tablet serisini güncelleyerek kullanıcılara daha gelişmiş MatePad Air (2024) modelini sundu. Bu cihazın sadece zarif tasarımıyla değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de tablet pazarında güçlü bir rekabet oluşturması bekleniyor. Yeni nesil temsilci, önceki modele göre önemli ölçüde daha ince ve hafif olarak tasarlandı. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yeni MatePad Air modelinin kalınlığı sadece 5,3 mm, ağırlığı ise 509 gramdır. Bu, geçen yılki modele kıyasla 0,6 mm daha ince ve 46 gram daha hafif olduğu anlamına geliyor. Bu kompaktlık, cihazı uzun süre elde tutmak veya çantada taşımak için oldukça rahat kılıyor.

Yüksek kaliteli OLED ekran ve PaperMatte teknolojisi

Cihazın temel özelliği 12 inçlik OLED ekranıdır. Ekran 2800 x 1840 piksel çözünürlükte çalışır ve 144 Hz yenileme hızına sahiptir. Bu, görüntünün akıcı ve pürüzsüz hareket etmesini sağlar. Ekranın en yüksek parlaklık seviyesi 1200 nit'e ulaşır, bu da güneşli günlerde bile ekrandaki bilgileri rahatça okumayı mümkün kılar.

Ayrıca ekran, özel PaperMatte kaplaması ile donatılmıştır. Bu teknoloji, göze gelen güneş ışığını azaltır ve Huawei M-Pencil Pro kalemini kullanırken kağıda yazıyormuş gibi doğal bir his verir. Yaratıcı profesyoneller ve öğrenciler için bu fonksiyonun benzersiz bir kolaylık sağlayacağı şüphesizdir.

Otonomi ve multimedya özellikleri

Tabletin içinde 10 100 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Üretici, bu kapasitenin 16 saate kadar video izlemek veya 10 saate kadar yüksek kaliteli HDR içerik akışı sağlamak için yeterli olduğunu belirtiyor. Altı adet yerleşik hoparlör ise kullanıcıya net ve güçlü bir ses sistemi garantisi veriyor.

İletişim araçları ve kameralar konusunda da yenilikler mevcut:

  • En son Wi-Fi 7 standardı desteği;
  • 50 megapiksel ana kamera;
  • 12 megapiksel ön kamera;
  • Dokunmatik paneli olmayan özel klavye kılıfı ile uyumluluk.
Şimdilik cihazın fiyatı ve satışa çıkış tarihlerinin bölgelere göre farklılık göstereceği belirtiliyor. MatePad Air (2024), premium özellikleriyle Apple iPad Air ve Samsung Galaxy Tab serilerine layık bir rakip olabilir.

HuaweiMatePad AirTabletTeknolojiOLED
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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