İran'ın küresel iletişim sistemlerindeki açıkları kullanarak ABD askerlerini izlediği ortaya çıktı

·27·Teknoloji
İran'ın küresel iletişim sistemlerindeki açıkları kullanarak ABD askerlerini izlediği ortaya çıktı

İran hükümetinin, uluslararası telekomünikasyon altyapısındaki belirli zafiyetlerden yararlanarak Orta Doğu'daki ABD askeri personelinin konumunu tespit etmeyi başardığı ortaya çıktı. Financial Times'ın araştırmasına göre, bu casusluk kampanyası bölgedeki gerilimin arttığı ve silahlı çatışmaların başladığı dönemde gerçekleştirildi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, İran istihbarat servisleri Signaling System 7 (SS7) olarak bilinen protokol setini istismar etti. SS7, uzun süre 2G ve 3G ağlarının temelini oluşturmuş ve dünya genelinde abonelerin aramalarını ve mesajlarını yönlendirmek için kullanılmıştır. Mobile Surveillance Monitor araştırma merkezi ve hükümet kaynakları, bu teknoloji aracılığıyla mobil cihazların uzaktan izlenmesinin mümkün olduğunu doğruladı.

SS7 protokolü ve reklam teknolojilerinin kullanımı

SS7 ağındaki zafiyetler istihbarat teşkilatları için yeni bir durum değil. Bu sistem aracılığıyla dünyanın herhangi bir yerindeki bir cep telefonu sahibinin konumunu belirlemek mümkündür. İran bu yöntemi kullanarak Irak, Bahreyn ve Orta Doğu'nun diğer ülkelerindeki askeri üslerde ve otellerde bulunan ABD kuvvetlerinin kesin koordinatlarını elde etti. Elde edilen veriler daha sonra bu tesislere yönelik saldırılarda kullanıldı ve bu saldırılar sonucunda birkaç kişi yaralandı.

Bunun yanı sıra İran, casusluk kampanyasında sadece SS7 ile sınırlı kalmadı. Raporda, mobil kullanıcılara hedeflenmiş reklamlar göstermek için tasarlanan reklam teknolojilerinin (AdTech) de kötüye kullanıldığı belirtiliyor. Bu, günlük hayatta yaygın olarak kullanılan teknolojiler aracılığıyla kişisel verileri toplamanın bir başka etkili yolu olarak öne çıkıyor.

Bu durum, modern savaşlarda sadece silahların değil, dijital altyapıdaki boşlukların da ne kadar önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Küresel iletişim ağlarının güvenliği konusu, sadece sıradan kullanıcılar için değil, devlet düzeyindeki stratejik güvenlik için de ciddi bir risk oluşturuyor.

Uzmanlara göre, SS7 sistemi eski olmasına rağmen birçok ülkede hala ana iletişim protokolü olmaya devam ediyor. Bu durum, hackerların ve devlet destekli grupların küresel ölçekte izleme faaliyetleri yürütmesine olanak tanıyor. Söz konusu olay, uluslararası telekomünikasyon güvenliği standartlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

İranABDSiber GüvenlikTeknolojiCasusluk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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