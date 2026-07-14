New York'ta büyük veri merkezlerinin inşasına moratoryum getirildi

ABD'nin New York eyaleti, yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte büyük veri merkezlerinin (data-center) inşasını geçici olarak durduran ilk eyalet oldu. Eyalet Valisi Kathy Hochul tarafından imzalanan kararname, enerji kaynaklarını korumak ve çevreyi muhafaza etmek amacıyla yeni projelere verilen izinleri kısıtladı. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor. Bu karar, 50 megavat veya üzeri kapasiteye sahip büyük projeleri kapsamakta olup, halihazırda ondan fazla inşaat sürecini etkilemesi bekleniyor. Ixbt.com verilerine göre, New York Çevre Koruma Departmanı, henüz tamamlanmamış tüm projeler için izin vermeyi durdurdu. Söz konusu moratoryum, eyaletteki veri merkezlerinin çevre üzerindeki etkileri tam olarak incelenene kadar, yani yaklaşık bir yıl boyunca geçerli olacak.

Kaynak kıtlığı ve halkın endişeleri

Vali Kathy Hochul, Brooklyn'deki basın toplantısında, teknolojik ilerlemenin halk için artan kamu hizmeti faturaları, azalan su rezervleri veya gürültü kirliliği pahasına gerçekleşmemesi gerektiğini vurguladı. "Bu tür merkezler, yalnızca onları kabul etmeye hazır olan ve yerel halkın onay verdiği bölgelerde inşa edilmelidir" diye ekledi. Vali ayrıca, veri merkezlerini eyalet elektrik şebekesini desteklemek için özel bir fona katkıda bulunmaya zorlamayı ve onlara sağlanan vergi muafiyetlerini iptal etmeyi de değerlendiriyor.

Yapay zeka (AI) alanındaki yarış, işlem gücüne olan talebi keskin bir şekilde artırdı. BloombergNEF analizlerine göre, 2030 yılına kadar yeni inşa edilen veri merkezlerinin yaklaşık dörtte biri 500 megavattan fazla kapasiteye sahip olacak. Bu durum, sadece elektrik şebekeleri üzerinde değil, aynı zamanda soğutma sistemleri için gerekli olan su kaynakları üzerinde de büyük bir baskı oluşturuyor.

Kamuoyu da son yıllarda önemli ölçüde değişti. Pew Research merkezinin yaptığı bir araştırmaya göre, Amerikalıların sadece yüzde 10'u AI teknolojileri konusunda endişeden ziyade heyecan duyduğunu belirtti. Ankete katılanların üçte ikisi, veri merkezlerinin elektrik fiyatlarını artırmasından endişe duyduklarını vurguladı. Hatta çoğu, kendi yaşadığı bölgede bir veri merkezi yerine bir Amazon deposunun bulunmasını tercih edeceğini ifade etti.

Siyasi çatışmalar

New York'un bu adımı, federal düzeydeki politikalarla çatışabilir. Özellikle Donald Trump yönetimi, veri merkezlerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Yakın zamanda Federal Enerji Düzenleme Komisyonu, operatörlere bu tür merkezleri şebekeye bağlama sürecini hızlandırmak için "özel koridorlar" oluşturma talimatı vermişti.

Buna rağmen, eyalet yasa koyucuları daha sert önlemler almaya çalışıyor. Şu anda New York yasama organı, 20 megavat üzerindeki projeleri bir yıl, bazı tekliflere göre ise üç yıl süreyle durdurmayı öngören yasa tasarılarını tartışıyor. Daha önce Maine eyaleti de benzer bir yasa kabul etmiş, ancak eyalet valisi bunu veto etmişti.

Sonuç olarak, New York'taki bu moratoryum, dünya genelinde teknoloji devleri ile ekolojik sürdürülebilirlik arasındaki dengeyi sağlama konusunu gündeme getirdi. Yapay zekanın gelişimi için gerekli olan altyapı artık sadece ekonomik fayda değil, aynı zamanda sosyal ve ekolojik sorumluluk açısından da sıkı bir denetim altına alınıyor.

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