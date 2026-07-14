Superhuman, e-posta yönetimi için devrim niteliğinde bir yapay zeka özelliği sundu

·0·Teknoloji
Superhuman, e-posta yönetimi için devrim niteliğinde bir yapay zeka özelliği sundu

E-posta hizmetleri pazarında hızı ve verimliliğiyle tanınan Superhuman platformu, kullanıcıların zamandan tasarruf etmesini sağlayan güncellenmiş auto-draft özelliğini kullanıma sundu. Bu yenilik, yalnızca gelen e-postalara yanıt yazmayı otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcının kişisel iletişim tarzını (tone of voice) öğrenerek tıpkı bir insan tarafından yazılmış gibi doğal metinler oluşturuyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Son yıllarda büyük dil modellerinin (LLM) gelişmesiyle birlikte birçok şirket, e-postaları sıralama ve yanıtlama görevini yapay zekaya devretmeye çalışıyor. Ancak çoğu durumda bu sistemler, aşırı resmi veya "robotik" görünen metinler sunuyordu. Superhuman'ın güncellemesi ise bu sorunu çözmeyi hedefliyor; kullanıcının önceki yazışmalarını analiz ederek, ona uygun üç farklı taslak yanıt seçeneği sunuyor.

Yapay zekanın yeni seviyesi ve pratik sonuçlar

Şirket kurucusu Rahul Vohra tarafından verilen bilgilere göre, sistemin önceki sürümleri GPT-3.5 gibi eski modellere dayanıyordu. Yeni nesil auto-draft özelliği ise birkaç gelişmiş modelden yararlanıyor, bu da e-postaların bağlamını daha iyi anlamayı sağlıyor. Test süreçleri, oluşturulan e-postaların yüzde 40'ının bir gün içinde gönderildiğini ve en şaşırtıcı olanın, bunların yüzde 60'ının kullanıcı tarafından hiçbir düzenleme yapılmadan gönderildiğini gösterdi.

Uygulamada bu özellik; toplantı saatlerini onaylama, reddetme veya bilgi isteme gibi günlük görevleri mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Örneğin sistem, kullanıcının çalışma düzenini öğreniyor. Eğer başlangıçta gece yarısı için bir toplantı önermişse ve kullanıcı bunu reddetmişse, bir sonraki sefer yapay zeka bu tür uygunsuz zamanları otomatik olarak reddeden bir taslak yanıt hazırlıyor.

Kullanıcılar profillerini daha da kişiselleştirmek için Settings > Personalization bölümüne giderek iş yerlerini, unvanlarını ve hatta sık kullandıkları dosyaları veya bağlantıları ekleyebilirler. Bu, yapay zekanın daha doğru ve anlamlı yanıtlar hazırlamasına yardımcı olur.

Sistem henüz mükemmel olmasa ve bazen düzenleme gerektiren yanıtlar sunsa da, günde yüzlerce e-posta alan profesyoneller için paha biçilmez bir yardımcı haline geliyor. Superhuman, bu teknoloji aracılığıyla kullanıcıları klavye başında uzun süre geçirmekten kurtarmayı ve odaklarını daha önemli stratejik görevlere yöneltmelerini sağlamayı amaçlıyor.

SuperhumanYapay ZekaE-postaTeknolojiGPT
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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