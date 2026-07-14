Spotify, kullanıcılar için ChatGPT benzeri interaktif bir yapay zeka asistanı sundu

Dünyanın en büyük müzik akış platformu olan Spotify, kullanıcıları için yapay zeka tabanlı yeni bir interaktif asistanı kullanıma sundu. Bu yenilik sayesinde kullanıcılar, artık uygulama ile tıpkı ChatGPT gibi etkileşime geçebilecek, müzik seçimi konusunda yardım isteyebilecek ve dinleme geçmişlerini analiz edebilecekler. Bu adım, Spotify'ın sadece bir oynatıcı değil, aynı zamanda akıllı bir kişisel yol arkadaşı olma stratejisinin bir parçasıdır. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni özellik şimdilik ABD, İrlanda ve İsveç gibi ülkelerde iOS ve Android cihazlar için Premium abonelerine sunuldu. Bu teknoloji beta sürümünde çalışıyor; yani sistem henüz öğrenme aşamasında ve kullanıcı geri bildirimlerine göre geliştirilmeye devam edecek. TechCrunch'ın haberine göre Spotify, bu sistem için hem kendi özel geliştirmelerini hem de diğer büyük sağlayıcıların yapay zeka modellerini kullanıyor.

Müzik dünyasına yeni bir yaklaşım

İnteraktif asistan, kullanıcıya sadece müzik çalma konusunda değil, aynı zamanda derinlemesine analitik veriler sunma konusunda da yardımcı oluyor. Örneğin dinleyiciler, belirli bir şarkının yaratılış hikayesi, albümlerin çıkış tarihleri veya sevdikleri sanatçıların yeni eserleri hakkında detaylı sorular sorabilirler. Daha önce sunulan AI DJ özelliğinden farklı olarak, yeni sohbet sistemi kullanıcıyla çift taraflı bir iletişime girebiliyor.

Kullanıcılar, uygulamanın ana sayfasında veya "Şu An Çalınan" (Now Playing) bölümünde metin veya sesli komutlar yardımıyla iletişimi başlatabilirler. Sistem, kullanıcının "bana daha önce dinlemediğim sanatçıları bul" şeklindeki talebini anlıyor ve elde edilen sonucu "daha neşeli olsun" veya "sadece son yıllarda çıkanları bırak" gibi ek detaylarla filtrelemeye olanak tanıyor.

Kişisel arşiv ve akıllı yönetim

Yeni AI asistanı, geçmişteki dinleme alışkanlıklarınızı da iyi hatırlar. Ona "falan şarkıyı ilk kez ne zaman dinlemiştim?" diye sorabilir veya son zamanlarda hangi türlere daha fazla eğilim gösterdiğinizi analiz etmesini isteyebilirsiniz. Bu da kullanıcıların kendi müzik zevklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Ayrıca sohbet üzerinden şu işlemler de yapılabilir:

Şarkıları kişisel kütüphaneye kaydetme;

Sıradaki çalma listesine (queue) yeni parçalar ekleme;

Sevdiğiniz sanatçıları anında takip etme;

Belirli bir ruh haline veya tempoya uygun müzikleri hızlıca filtreleme.

Spotify, bu teknolojiyi aşamalı olarak diğer bölgeler ve diller için de uyarlamayı planlıyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de gelecekte bu özelliğin İngilizce versiyonunun veya yerelleştirilmiş halinin sunulması bekleniyor. Şu anda platform, kendi AI DJ ve ChatGPT ile entegre çalma listesi oluşturma araçları sayesinde rakiplerinin önüne geçmeye çalışıyor.

Özetle Spotify, devasa ses kataloğunu (müzik, podcast'ler ve sesli kitaplar) yapay zeka yardımıyla yönetmeyi yeni bir aşamaya taşıdı. Bu tür teknolojilerin gelecekte müzik içeriği tüketim kültürünü tamamen değiştireceği şüphesizdir.