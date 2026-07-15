Hindistanlı Emergent girişimi değerini altı ayda beş katına çıkardı

Yapay zeka tabanlı kod yazma konusunda uzmanlaşan Hindistanlı Emergent girişimi, son yatırım turunda 130 milyon dolar toplayarak resmen "unicorn" statüsüne ulaştı. Şirketin piyasa değeri sadece altı ay içinde beş kat artarak 1,5 milyar dolara yükseldi. Bu gelişme, teknoloji dünyasında yapay zeka tabanlı programlama araçlarına olan ilginin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Creaegis özel yatırım firmasının liderlik ettiği Series C finansman turuna, MNI Ventures-Claypond ve Sentinel Global gibi yeni yatırımcıların yanı sıra Khosla Ventures, SoftBank Vision Fund 2 ve Y Combinator gibi büyük fonlar da katıldı. TechCrunch'ın verilerine göre, bu anlaşmanın ardından Emergent girişiminin topladığı toplam fon miktarı 230 milyon dolara ulaştı.

Küçük işletmeler için dijital devrim

Emergent, ana odağını büyük IT şirketlerine değil, geleneksel olarak e-posta, elektronik tablolar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden iş yürüten küçük ve orta ölçekli işletmelere çeviriyor. Girişimin kurucularından Mukund Jha, şirket fikrini "kutu içindeki mühendis ekibi" olarak tanımlıyor. Bu sistem, girişimcilerin karmaşık programlama bilgisine sahip olmadan da iş süreçlerini otomatikleştiren uygulamalar oluşturmalarına olanak tanıyor.

Şu anda şirketin yıllık geliri 120 milyon dolar seviyesinde olup, son dört ayda yüzde 70 oranında büyüme kaydetti. Emergent hizmetlerini 200 binden fazla ücretli müşteri kullanıyor. Bunlar arasında lojistik süreçlerini takip eden yazılımlar geliştiren lojistik şirketleri, fabrikalar, inşaat firmaları ve gayrimenkul yöneticileri bulunuyor.

Rekabet ve küresel pazar

Yapay zeka destekli kod yazma pazarı şu anda oldukça hareketli. Replit, Cursor ve Lovable gibi girişimlerin yanı sıra OpenAI ve Anthropic gibi devler de bu alanda kendi çözümlerini sunuyor. Ancak Emergent, kendisini yazılımcılara değil, teknik bilgisi olmayan kullanıcılara yönelik bir platform olarak konumlandırıyor. Sistem sadece kod yazmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulamanın dağıtımı, hosting ve test süreçlerini de üstleniyor.

Şirket gelirlerinin coğrafi dağılımı da dikkat çekici: gelirin üçte biri Kuzey Amerika'dan, bir diğer üçte biri Avrupa'dan ve geri kalanı diğer pazarlardan geliyor. Girişimin ana vatanı olan Hindistan pazarı, toplam gelirin yaklaşık yüzde 8-9'unu oluşturuyor.

Buna rağmen Mukund Jha, yapay zeka tarafından üretilen ürünlerin eksikliklerini de gizlemiyor. Tasarım konusunun şu an için en zayıf nokta olduğunu belirten Jha, yapay zeka ile oluşturulan birçok web sitesinin birbirine çok benzediğini ifade ediyor. Şirket, gelecekte bu yönü iyileştirmeyi ve kullanıcılara daha özgün arayüzler oluşturma imkanı sunmayı hedefliyor.