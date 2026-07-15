Yapay zeka destekli ses teknolojileri: Rime girişimi 24 milyon dolar yatırım aldı

Yapay zeka tabanlı ses teknolojileri pazarı hızla gelişiyor. San Francisco merkezli Rime girişimi, büyük işletmeler için müşteri iletişimini otomatikleştirmeye yönelik yenilikçi çözümler sunarak A serisi finansman turunda 24 milyon dolar yatırım aldı. Bu fon, şirketin müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış süreçlerini daha verimli hale getirmesine yardımcı olacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

M13 Ventures liderliğindeki bu yatırım turuna Twilio Ventures, Corazon Capital ve Unusual Ventures gibi tanınmış yatırımcılar da katıldı. Rime'ın kurucuları, Stanford Üniversitesi ve Amazon Alexa projesinin eski uzmanları olup, pazardaki mevcut sorunları çözmek için benzersiz bir yaklaşım geliştirdiler. ixbt.com'a göre şirket, modellerini eğitmek için internetteki hazır verileri kullanmak yerine, San Francisco'daki özel stüdyosunda kaydedilen canlı konuşmalardan yararlanıyor.

Kaliteli iletişim ve teknik üstünlük

Günümüzde ElevenLabs, Deepgram ve Vapi gibi devler sesli AI alanında liderlik etse de, Rime fonem tabanlı mimarisiyle öne çıkmayı hedefliyor. Bu teknoloji, marka isimlerini ve sektöre özgü karmaşık terimleri hatasız telaffuz etmeyi mümkün kılıyor. Sonuç olarak işletmeler, modelleri kendi sektörleri için yeniden eğitmekle zaman ve para kaybetmek zorunda kalmıyor.

Rime yöneticisi Lily Clifford, mevcut sesli AI teknolojilerinin henüz tam mükemmelliğe ulaşmadığını vurguluyor. Birçok büyük şirket, modern AI ajanlarıyla iletişim kurmak kullanıcı için her zaman doğal gelmediğinden, hala eski IVR (interaktif sesli yanıt) sistemlerini kullanmayı tercih ediyor. Rime, tam olarak bu mesafeyi kısaltmayı, yani AI ajanını basit bir robottan ziyade insana daha yakın hale getirmeyi amaçlıyor.

Gelecek planları ve yeni teknolojiler

Girişim şu anda metinden sese ve sesten metne dönüştürme modellerinden vazgeçerek, doğrudan konuşmadan konuşmaya (speech-to-speech) geçen modelleri geliştiriyor. Bu yöntem, iletişimdeki gecikmeleri (latency) azaltıyor, gürültüleri gideriyor ve konuşmacının sözünü kesmeden, doğal duraksamalarla yanıt verme imkanı tanıyor.

Şirket şimdiden birçok prestijli müşteriyi kendine çekmeyi başardı. Bunlar arasında şu sektör temsilcileri yer alıyor:

Mayo Clinic (tıp merkezi)

Dialpad (iletişim hizmetleri)

Upstart (fintech sektörü)

Asurion (sigorta ve teknik destek)

Yeni alınan yatırımlar, şirket ekibini genişletmeye yönlendirilecek. Rime, yakın zamanda Meta ve NVIDIA şirketlerinde ses araştırmaları yapmış deneyimli bilim insanı Rafael Valle'yi baş bilim sorumlusu olarak işe aldı. Bu adımın girişimin teknolojik temelini daha da güçlendirmesi bekleniyor. Özbekistan pazarında da bu tür teknolojilere talep yüksek; özellikle bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde AI operatörlerinin devreye alınması, müşteri hizmetleri kalitesini yeni bir seviyeye taşıyabilir.