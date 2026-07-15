SpaceX birkaç saat içinde iki Falcon 9 roketini uzaya fırlattı

·30·Teknoloji
SpaceX birkaç saat içinde iki Falcon 9 roketini uzaya fırlattı

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay uçuşlarının sıklığını artırmaya devam ediyor. Şirket, sekiz saatten kısa bir süre içinde iki Falcon 9 roketini başarıyla fırlatarak toplam 56 adet Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirdi. Bu olay, özel uzay şirketinin teknik yeteneklerinin ve lojistik potansiyelinin yeni bir seviyeye ulaştığı anlamına geliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İlk fırlatma Kaliforniya'daki Vandenberg Üssü'nden gerçekleştirildi. Falcon 9 roketi burada 27 adet Starlink uydusunu hedeflenen yörüngeye taşıdı. Sadece 7 saat 42 dakika sonra, ABD'nin karşı kıyısındaki Florida'daki uzay üssünde ikinci roket ateşlendi. Bu sefer uzaya 29 uydu daha gönderildi.

Küresel internet kapsamı genişliyor

Ixbt.com'a göre SpaceX, bir gün içinde Amerika'nın iki farklı kıyısından bağımsız olarak uçuşlar gerçekleştirerek rekor düzeydeki yoğunluğunu sergiledi. Starlink projesinin amacı, dünyanın her yerinde, en ücra bölgelerde bile yüksek hızlı uydu interneti sağlamaktır. Yeni fırlatılan 56 cihaz, bu küresel ağın kapasitesini daha da artıracak.

Starlink hizmetlerinin Orta Asya bölgesinde, özellikle komşu Kazakistan'da test edilmesi ve gelecekte bölgesel kapsamın genişlemesinin beklenmesi teknoloji meraklılarının odak noktasında olduğundan, bu haberler Özbekistanlı kullanıcılar için de önem taşıyor.

Ayrıca SpaceX, kısa süre önce yeni nesil Starlink V5 uydu terminalini resmen tanıttı. Bu cihaz, önceki modellere göre önemli ölçüde daha kompakt ve hafif olarak tasarlandı. Mühendisler, yeni nesil terminallerde enerji tüketimini azaltmayı da başardılar, bu da onu mobil kullanım için daha uygun hale getiriyor.

Falcon 9 roketlerinin tekrar kullanılabilirliği, SpaceX'in uçuş maliyetlerini düşürmesine ve fırlatma sayısını önemli ölçüde artırmasına olanak tanıyor. Bugün şirket, dünyanın en aktif uzay operatörü konumunda ve neredeyse her hafta yeni görevler gerçekleştirmektedir.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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