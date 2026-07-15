Yapay zeka pazarında yeni dönem: Anthropic ve Blackstone trilyon dolarlık projeyi başlattı

·2·Teknoloji
Yapay zeka pazarında yeni dönem: Anthropic ve Blackstone trilyon dolarlık projeyi başlattı

Yapay zeka (AI) modelleri her geçen gün gelişse de, büyük işletmeler bu teknolojiyi iş süreçlerine nasıl verimli bir şekilde entegre edecekleri konusunda hala tereddüt ediyor. Dünyanın önde gelen yapay zeka laboratuvarlarından biri olan Anthropic ve yatırım devi Blackstone, bu sorunu çözmek ve trilyon dolarlık yeni bir pazarı ele geçirmek amacıyla Ode adlı ortak girişimi başlattı. Bu haberi Techcrunch.com aktarıyor.

TechCrunch'ın verilerine göre, Ode projesi 1,5 milyar dolar değerinde. Bu sadece bir yazılım satıcısı değil, aynı zamanda işletmelere yapay zeka entegrasyonu (implementation) konusunda mühendislik hizmetleri sunan kapsamlı bir ajanstır. Bu adım, yapay zeka alanındaki rekabetin artık sadece güçlü modeller yaratmakla kalmayıp, bunları gerçek iş süreçlerine entegre etme aşamasına geçtiğini gösteriyor.

İş dünyası ile teknoloji arasında bir köprü

Ode projesinin temeli olarak Fractional AI girişimi seçildi ve kısa sürede satın alındı. Dikkat çekici olan, Fractional'ın bu anlaşmadan önce OpenAI ile olan 11 aylık iş birliğini sonlandırmış olmasıdır. Artık Ode mühendisleri doğrudan müşterilerin ofislerinde çalışarak, Anthropic şirketinin Claude modelleri yardımıyla her kurum için özel sistemler geliştiriyor.

Proje lideri Chris Taylor'a göre, plan beklendiği gibi giderse şirket gelecekte trilyon dolarlık bir değere ulaşabilir. Şu anda şirkette 100'den fazla yüksek nitelikli mühendis görev yapıyor. Anthropic ekibiyle yakın iş birliği içinde çalışarak, teknolojinin iş verimliliği üzerindeki etkisini maksimize etmeyi hedefliyorlar.

Ode faaliyetlerinde "Claude-first" (öncelikle Claude) prensibi geçerlidir. Bu, mühendislerin herhangi bir iş problemini çözerken öncelikle Anthropic'in geliştirdiği çözümleri kullanacağı anlamına gelir. Ancak şirket sadece tek bir modelle sınırlı kalmayacak; müşterinin ihtiyacı gerektirirse rakip AI ürünlerinden de yararlanılabilir.

Stratejik iş birliği ve gelecek perspektifleri

Bu girişimin arkasında Blackstone, Hellman & Friedman ve Goldman Sachs gibi finans dünyasının devlerinin olması tesadüf değil. Blackstone, portföyündeki onlarca şirkete yapay zeka entegrasyonu konusunda büyük bir boşluk olduğunu fark etti. Danışmanlık firmaları teorik tavsiyeler vermekle sınırlı kalırken, Ode doğrudan pratik çözümler ve kod yazımı ile ilgileniyor.

Özbekistan pazarında da büyük şirketler ve bankacılık sektörü dijitalleşme sürecinden geçerek yapay zekayı uygulama konusunda ilgi gösteriyor. Anthropic ve Blackstone gibi devlerin bu deneyimi, gelecekte yerel IT servis şirketleri için de yeni bir iş modeli oluşturmaya teşvik edebilir. Çünkü hazır bir model satın almak başka, onu kurumun iç ekosistemine uyarlamak ise tamamen farklı ve karmaşık bir süreçtir.

Özetle, yapay zeka yarışı yeni bir aşamaya girdi. Artık kazananı en zeki sinir ağını yaratanlar değil, o zekayı işin günlük ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyarlayabilen şirketler belirleyecek. OpenAI'ın da "The Deployment Company" projesiyle tam olarak bu yönde bir hamle başlatması, rekabetin oldukça çetin geçeceğinin bir göstergesidir.

AnthropicBlackstoneYapay ZekaClaudeTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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