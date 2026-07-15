Sosis fabrikasından nükleer füzyona: Realta Fusion'ın beklenmedik tercihi

Enerji dünyasında devrim yaratmayı hedefleyen Realta Fusion girişimi, yeni araştırma ve geliştirme merkezini kurmak için beklenmedik bir yer seçti. Şirket, Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde bulunan ve bir zamanlar Oscar Mayer markası altında sosis ve salam ürünleri üretilen eski bir fabrikayı yeni üssüne dönüştürüyor. Bu adım, sadece endüstriyel bir binanın yeniden değerlendirilmesi değil, aynı zamanda ABD'nin iç kesimlerinde yüksek teknolojili bir enerji merkezi oluşturma yolunda atılmış önemli bir harekettir. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'a verdiği röportajda Realta Fusion'ın kurucusu ve CEO'su Kieran Furlong, bu değişimi şakayla karışık "sosislerden nükleer füzyona geçiş" olarak nitelendirdi. Forge adı verilen yeni merkezin 2029 yılında ilk plazmasını üretmesi planlanıyor. Realta kısa süre önce termonükleer reaksiyonlardan elde edilen enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştürme yeteneğini gösterdiği için bu proje şirket adına stratejik bir öneme sahip.

Neden eski bir fabrika seçildi?

Oscar Mayer fabrikasının seçilmesi sadece bir tesadüf değil. Birincisi, bu endüstriyel tesis, termonükleer reaktörleri çalıştırmak için gereken enerji ihtiyacını karşılayabilecek devasa kapasiteli elektrik şebekelerine bağlı. İkincisi, fabrika şirketin mevcut merkezine yakın bir konumda bulunuyor. Ancak en önemli faktör olarak, eyalet yönetiminin iki partili (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) desteği gösteriliyor.

Wisconsin eyalet yönetimi ve Madison şehri, girişimi kendi bölgelerinde tutmak için toplam 55 milyon dolarlık bir teşvik paketi sundu. Bu paketin en büyük kısmı olan 37,5 milyon dolar, termonükleer endüstrisi için getirilen satış vergisi muafiyetinden oluşuyor. Ayrıca eyalet 15 milyon dolarlık vergi kredisi, belediye yönetimi ise 2,8 milyon dolarlık finansal destek sağlıyor.

İnsan kaynağı potansiyeli ve bölgesel rekabet

Realta Fusion'ın Madison'da kalma kararı şaşırtıcı oldu, çünkü benzer birçok girişim genellikle büyük ulusal laboratuvarlara veya kıyı bölgelerindeki teknoloji merkezlerine yöneliyor. Örneğin, bir diğer Wisconsin girişimi olan Type One Energy, 2024 yılında Tennessee eyaletine taşınmıştı. Ancak Wisconsin-Madison Üniversitesi'nin her yıl çok sayıda yetenekli plazma fizikçisi yetiştirmesi, Realta için güçlü bir insan kaynağı rezervini garanti ediyor.

Günümüzde yapay zeka (AI) veri merkezlerinin artması ve ekonominin elektrifikasyonu nedeniyle temiz enerjiye olan talep hızla yükseliyor. Sadece bu yıl içinde termonükleer enerji alanındaki girişimler 1,5 milyar dolardan fazla yatırım topladı. Realta Fusion, yeni merkezi aracılığıyla Wisconsin eyaletini bu küresel yarışın merkez üslerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Kieran Furlong'a göre, eyaletin "şampiyonu" olmanın kendine has avantajları var. Bu sadece finansal destek değil, aynı zamanda karar vericilerin dikkatini çekmek ve bölgesel ekosistemi geliştirmek anlamına geliyor. Böylece eski bir et ürünleri fabrikası, yakın gelecekte insanlığa sınırsız ve temiz enerji sağlayan teknolojilerin merkezi haline gelecek.