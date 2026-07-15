Belarus'taki gözaltı merkezinde Özbekistanlı bir kadının çocuğu dünyaya geldi

·86·Dünya
Belarus'taki gözaltı merkezinde Özbekistanlı bir kadının çocuğu dünyaya geldi

Belarus'taki bir soruşturma gözaltı merkezinde tutulan Özbekistan vatandaşı bir kadının çocuğu dünyaya geldi. Bebek, gerekli tüm yasal ve konsolosluk prosedürleri tamamlandıktan sonra Özbekistan'a getirilerek yakın akrabalarının bakımına teslim edildi. Bu bilgi, Oliy Meclis İnsan Hakları Temsilcisi (Ombudsman) tarafından açıklandı.

Belirtildiğine göre, bu yılın 15 Mayıs tarihinde Ombudsman'ın girişimiyle Özbekistan heyeti üyeleri, Minsk şehrindeki soruşturma gözaltı merkezinde tutulan Özbekistan vatandaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında kurumda tutulan Özbekistan vatandaşı, hamile olduğunu ve çocuğunun gözaltı merkezi koşullarında dünyaya gelmesi durumunda ona gerekli bakımı sağlama imkanlarının kısıtlı olacağını bildirdi. Bu nedenle, bebeğin Özbekistan'da yaşayan yakın akrabalarının bakımında olmasını istediğini belirterek, çocuğunun doğumundan sonra belirlenen prosedürler dahilinde Özbekistan'a geri gönderilmesi ve ailesine kavuşturulması konusunda pratik yardım talep etti.

Başvuru, Ombudsman tarafından takibe alındı. Çocuğun doğumundan sonra ilgili devlet kurumları, Özbekistan'ın Belarus Cumhuriyeti'ndeki diplomatik temsilciliği ve BDT İnsan Hakları Komisyonu ile iş birliği içinde gerekli tüm yasal ve konsolosluk süreçleri gerçekleştirildi.

Sonuç olarak, bebeğin Özbekistan'a geri getirilmesi için gerekli belgeler düzenlendi. Bu yılın Temmuz ayında ise çocuk, yakın akrabalarının bakımına teslim edilerek Özbekistan'a getirildi.

Ombudsman, bu sürecin yurt dışında çeşitli nedenlerle zor duruma düşen Özbekistan vatandaşlarının hak ve çıkarlarının korunması, özellikle çocukların çıkarlarının gözetilmesi amacıyla ilgili kuruluşların iş birliğiyle gerçekleştirildiğini vurguladı.

ÖzbekistanBelarusOmbudsmanİnsan HaklarıKonsolosluk
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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