Yapay zeka devrimi: 16 Nobel ödüllü isim dünya ekonomisini kurtarmaya çağırdı

·1·Teknoloji
Yapay zeka devrimi: 16 Nobel ödüllü isim dünya ekonomisini kurtarmaya çağırdı

Dünyanın önde gelen ekonomistleri ve teknoloji alanındaki nüfuzlu uzmanlar, yapay zekanın (AI) gelişimiyle ortaya çıkabilecek ekonomik riskler konusunda uyarılarda bulunarak özel bir açık mektup yayımladı. Stanford Üniversitesi Dijital Ekonomi Laboratuvarı tarafından hazırlanan ve "We Must Act Now" (Şimdi Harekete Geçmeliyiz) adını taşıyan belgede, 16 Nobel ödüllü isim dahil olmak üzere 200'den fazla uzman yer aldı. Uzmanlara göre, yapay zekanın yol açacağı değişimler sanayi devriminden daha geniş kapsamlı olacak ancak çok daha kısa bir sürede gerçekleşecek. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Mektubun yazarları, önümüzdeki 10 yıl içinde AI sistemlerinin benzeri görülmemiş bir şekilde güçlenerek küresel ekonomiyi tamamen dönüştüreceğini vurguluyor. Bu teknoloji iş verimliliğini ve yaşam standartlarını artırma potansiyeline sahip olsa da, insanları iş gücü piyasasından büyük ölçüde dışlama riski de taşıyor. Bu nedenle bilim insanları, hükümetleri ve teknoloji devlerini sosyal kurumları bu değişimlere hazırlamaya çağırıyor.

Sanayi devriminden 10 kat daha hızlı

Stanford Üniversitesi Dijital Ekonomi Laboratuvarı Direktörü Erik Brynjolfsson, AI yeteneklerinin, ekonomik sonuçlarını anlama seviyemizden çok daha hızlı büyüdüğünü belirtiyor. Ona göre, tam da bu kopukluk, teknolojinin sadece dar bir şirket veya kişi çevresine değil, tüm toplumun yararına hizmet etmesi için acil önlemler alınmasını gerektiriyor.

Nobel ödüllü Michael Spence ise sürecin kapsamı ve hızının tüm güçlerin birleştirilmesini zorunlu kıldığını ifade etti. Anthropic çalışanı Anton Korinek'e göre, insanlığın buhar makinelerine, elektriğe ve bilgisayarlara uyum sağlaması onlarca yıl sürmüşken, yapay zekaya uyum sağlamak için sadece birkaç yıl kalmış olabilir.

Belgeyi imzalayanlar arasında ekonomi alanında tanınan Daron Acemoglu, Joseph Stiglitz, Paul Krugman ve Ben Bernanke gibi büyük bilim insanları bulunuyor. Ayrıca Google, Anthropic ve OpenAI gibi dev şirketlerin üst düzey temsilcileri, Jeff Dean ve Sarah Friar da bu girişimi destekledi. Bu durum, teknolojiyi yaratanların bile gelecekteki sosyal istikrardan endişe duyduğunu gösteriyor.

Yeni ekonomik modellere duyulan ihtiyaç

Uzmanlara göre, şu anda yapay zekanın istihdam, gelir dağılımı ve verimlilik üzerindeki etkisini değerlendirmek için yeterli ekonomik gösterge ve model bulunmuyor. Bu durum, net bir eylem planı geliştirilmesini engelliyor. Bu nedenle bilim insanları, aşağıdaki alanlarda çalışma yapılmasını öneriyor:

  • AI'nın insan emeğinin yerini alması yerine, onun yeteneklerini tamamlaması için yeni teşvikler oluşturmak;
  • Sosyal koruma mekanizmalarını ve devlet kurumlarını yeniden gözden geçirmek;
  • Teknolojik gelişimin toplumun çıkarlarıyla uyumlu olmasını sağlayan denetim sistemlerini uygulamaya koymak.
Google DeepMind lideri Demis Hassabis de konuya değinerek, genel yapay zekanın (AGI) önümüzdeki beş yıl içinde ortaya çıkabileceğini tahmin etti. Tahminlerine göre, böyle bir teknolojinin dünya ekonomisi üzerindeki etkisi, "on kat hızla gerçekleşecek on kat güçlü bir sanayileşmeye" eşdeğer olacak. Bu durum, Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de dijital ekonomiye geçiş ve personel eğitimi konusunu gündemdeki en önemli görev haline getiriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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