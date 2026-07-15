Rusya'da benzin kuyruğunda silahlı kavga: bir yaralı

Rusya'nın Çelyabinsk şehrindeki bir benzin istasyonunda yaşanan sıra kavgası kanlı bir çatışmaya dönüştü. Olay sonucunda bir kişi vurularak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Lutsenko Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Başlangıçta sürücülerden biri sırayı ihlal ederek aracına benzin doldurmaya çalıştı. Bu durum diğer müşterilerin tepkisine yol açtı.

Görgü tanıklarına göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sürücülerden biri travmatik silahla ateş açtı. Sonuç olarak, sırada bekleyen bir erkek karın bölgesinden yaralandı.

Olayın görgü tanıklarından biri, "Sıraya uymasını istedik ancak kabul etmedi. Araçlarda çocuklar da vardı. Kurşun başkalarına da isabet edebilirdi" diyerek durumu açıkladı.

Yaralı acilen hastaneye kaldırıldı. Kolluk kuvvetleri, olay yerinden kaçmaya çalışan 26 yaşındaki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında yaralama suçlamasıyla cezai soruşturma yürütülüyor.

Arka plan olarak belirtmek gerekirse, Rusya'da son aylarda yakıt tedarikiyle ilgili sorunlar arttı. Ukrayna İHA saldırıları sonrasında petrol altyapısında meydana gelen hasar nedeniyle bazı bölgelerde benzin kıtlığı yaşanıyor. Bu nedenle ülke, benzin ithalatını artırmak ve iç pazardaki açığı gidermek için önlemler alıyor.