İnternet'in kurucularından Vint Cerf, yapay zeka ajanları için yeni bir standart oluşturuyor

İnternet protokollerinin (TCP/IP) kurucularından biri olan efsanevi mühendis Vint Cerf, küresel ağın geleceğini değiştirmesi beklenen yeni bir projeye katıldı. Google'daki 20 yıllık kariyerini noktalamasına rağmen, 81 yaşındaki uzman dijital dünyayı düzenlemeye devam ediyor. Innovation Labs organizasyonuna danışman olarak katılan Cerf, açık internet üzerinde yapay zeka (AI) ajanlarının tanımlanması ve güvenliklerinin sağlanması üzerine çalışmalara başladı. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

Günümüzde çoğu AI ajanı kapalı ekosistemler içinde faaliyet gösteriyor. Ancak TechCrunch'ın haberine göre, yakın gelecekte bu otonom sistemlerin internet üzerinde serbestçe hareket etmesi ve birbirleriyle doğrudan iletişime geçmesi bekleniyor. Innovation Labs, tam da bu süreci düzenlemeyi, yani her bir ajanın kimliğini belirlemeyi ve eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamayı hedefliyor.

DNSid: Ajanlar için dijital pasaport

Proje kapsamında DNSid adı verilen yeni bir standart öneriliyor. Bu sistem, her bir AI ajanını belirli bir internet alan adına bağlar ve kriptografik kanıtlar kullanarak kayıtlı olduğunu doğrular. İnsanlardaki pasaport sistemine benzer şekilde, dijital dünyada hangi ajanın kime ait olduğunu ve hangi yetkilere sahip olduğunu belirlemeyi mümkün kılar.

Vint Cerf'e göre şu anki en büyük sorun güven meselesidir. "AI ajanları hangi yetkilere sahip, bu yetkiler nereden alındı ve davranışlarından kim sorumlu olacak?" gibi sorular cevapsız kalıyor. Yeni standart, bu sorulara teknik bir çözüm bulmayı amaçlıyor. Bu durum, dijital ekonomisini geliştiren ülkeler için de oldukça önemlidir, çünkü gelecekte yerel iş sistemlerinin uluslararası AI ajanlarıyla iş birliği yapması kaçınılmazdır.

Tek bir standarda giden zorlu yol

Şu anda farklı şirketler kendi tanımlama yöntemlerini öneriyor, ancak bunların birbirleriyle uyumsuzluğu (interoperability) temel engel olarak duruyor. Cerf, bu durumu internetin ilk dönemlerine benzetiyor. O zamanlar da farklı ağlar birbirine bağlanamıyordu; ancak tek bir TCP/IP protokolü uygulamaya konulduktan sonra küresel internet ortaya çıkmıştı.

Innovation Labs ve ortakları, şu anda bu standardı birkaç büyük teknoloji deviyle test ediyor. Eğer DNSid başarılı olursa, internetin yeni bir katmanı haline gelecek. Bu katmanda sadece insanlar değil, milyonlarca otonom program da birbirleriyle güvenli ve şeffaf bir şekilde işlem yapabilecek ve veri paylaşabilecektir.

Vint Cerf'e göre bu dönem hem heyecan verici hem de biraz karmaşık geçecek. AI ajanlarının işlevselliği o kadar güçlü ki, onları kontrol altına almak ve düzenlemek için kullanıcılar ve şirketler tarafından güçlü bir baskı gerekecek. Sonuçta sadece en kullanışlı ve evrensel çalışan standart ayakta kalacaktır.