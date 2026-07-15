Emiliano Martinez Aston Villa ile karşı karşıya: Kaleci Juventus'a transfer olmak istiyor

·26·Spor
Emiliano Martinez Aston Villa ile karşı karşıya: Kaleci Juventus'a transfer olmak istiyor

Arjantin milli takımının ve Aston Villa kulübünün as kalecisi Emiliano Martinez, kariyerinde keskin bir viraj almaya karar verdi. Dünya şampiyonu, İngiliz kulübündeki durumdan memnuniyetsizliğini dile getirerek yaz transfer döneminde İtalyan devi Juventus'a geçmek için mücadele başlattı. Bu karar, Birmingham ekibinin yönetimi ile futbolcu arasındaki ilişkilerin soğuduğu bir dönemde geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, "Dibu" lakabıyla tanınan eldiven ile Aston Villa arasındaki bağlar kopma noktasına geldi. Kulüp, yıldız oyuncusunu satmayacağını açıkça belirtmiş olsa da, bu tutum Martinez'i tatmin etmedi. Futbolcu, menajerleri aracılığıyla Villa Park'ta kalma niyetinin olmadığını ve Torino devine katılmak için her türlü baskıya hazır olduğunu iletti.

Torino ekibinin ilgisi ve transfer bedeli

Juventus kulübü, Arjantinli kalecinin etrafındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. "Bianconeri" uzun süredir Martinez'in tecrübesine ve kazanma mentalitesine ilgi duyuyor. 31 yaşındaki kaleciyi Allianz Stadium için en uygun aday olarak görüyorlar. Aynı zamanda Torino kulübü, yedek seçenek olarak Guglielmo Vicario ismini de değerlendiriyor.

İlginç bir nokta ise Aston Villa'nın as kalecisi için 12 milyon Euro değer biçmiş olması. Kulüp onu takımın ayrılmaz bir parçası olarak tanımlasa da, bu kadar düşük bir fiyat belirlenmesi yönetimin iyi bir teklif gelmesi durumunda müzakerelere hazır olduğunun bir göstergesi. Bu durum, Juventus için büyük bir fırsat olabilir.

Çalkantılı geçmiş ve yeni bir meydan okuma

Martinez ile Aston Villa arasındaki gerilim ilk kez yaşanmıyor. Daha önce 2024-2025 sezonu sonunda da kaleci takımdan ayrılmaya çalışmış, hatta taraftarlarla vedalaşmıştı. O dönem Manchester United'a transferi gerçekleşmeyince takımda kalmak zorunda kalmış, ancak teknik direktör Unai Emery ile ilişkileri biraz soğumuştu.

Geçen sezon Emiliano Martinez tüm kulvarlarda 44 maça çıkarak takımının Premier Lig'de dördüncü sırayı almasında ve Şampiyonlar Ligi bileti kazanmasında büyük rol oynadı. Buna rağmen kariyerini Serie A'da sürdürmeyi tercih ediyor. Şu anda taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı tüm futbol kamuoyunun dikkatle izlediği bir konu.

Emiliano MartinezJuventusAston VillaTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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