Spotify kurucusu Daniel Ek'in Neko Health girişimi 700 milyon dolar yatırım aldı

·28·Teknoloji
Spotify kurucusu Daniel Ek'in Neko Health girişimi 700 milyon dolar yatırım aldı

Spotify kurucusu Daniel Ek ve Hjalmar Nilsonne tarafından kurulan Neko Health girişimi, yeni yatırım turunda 700 milyon dolar fon toplamayı başardı. İnsan sağlığını vücut tarama teknolojisiyle analiz eden bu projenin, tıp ve teknoloji dünyasında yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Series C aşamasındaki bu finansman, Lightspeed Venture Partners ve O.G. Venture Partners gibi büyük fonlar tarafından desteklendi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Neko Health, kan tahlilleriyle birlikte insan sağlığının tam bir resmini çizen özel bir tarama teknolojisi geliştirdi. Bu süreç, sadece hastalıkların erken teşhisini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda spor tutkunları için vücut kompozisyonu hakkında detaylı bilgi edinme imkanı da sunuyor. Şirket şu anda bu verileri Apple Health uygulamasıyla entegre etmek için çalışıyor; bu da doktorların gerçek zamanlı veriler ışığında daha doğru teşhis koymalarına yardımcı olacak.

Sağlık hizmetlerinde yeni standartlar

Şirketin kurucularından Hjalmar Nilsonne, Neko Health sistemiyle elde edilen verilerin sağlık personeli için eşsiz bir kaynak oluşturduğunu vurguluyor. Bugüne kadar 100 binden fazla kişi bu tarama hizmetinden yararlandı ve 350 binden fazla kişi sırada bekliyor. Şu anda İsveç ve Birleşik Krallık'ta merkezleri bulunan girişimin, yakın zamanda ABD'nin New York şehrinde ilk şubesini açması planlanıyor.

Teknolojinin etkinliği somut örneklerle de görülebiliyor. Örneğin, popüler Calm uygulamasının kurucusu Alex Tew, X sosyal medya hesabında Neko Health tarayıcısının sırtındaki tehlikeli bir tümörü (malignant mole) tespit etmeye yardımcı olduğunu yazdı. Zamanında yapılan cerrahi müdahale sayesinde ciddi bir tehlikeden kurtuldu. Bu tür vakalar, teknolojinin hayati önemini bir kez daha kanıtlıyor.

Rekabet ve gelecek planları

Neko Health pazarda yalnız değil. Yapay zeka destekli görsel oluşturma laboratuvarı Midjourney de kendi vücut tarayıcısını geliştireceğini duyurdu. Ancak Midjourney, bu teknolojiyi 2027 yılında San Francisco'da açılacak spa ve sağlık merkezlerine entegre etmeyi hedefliyor. Daniel Ek'in projesi ise daha çok tıbbi teşhis ve koruyucu hekimliğe odaklanmasıyla öne çıkıyor.

Yatırım turuna Atomico, General Catalyst, Lakestar ve Liberty City Ventures gibi prestijli şirketler de katıldı. Bu büyük sermaye, Neko Health'in teknolojilerini geliştirmesine ve küresel ölçekte büyümesine olanak tanıyacak. Gelecekte uzaktan teşhis ve Apple Health gibi ekosistemler aracılığıyla sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması bekleniyor.

Neko HealthDaniel EkSpotifyTeknolojiGirişim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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