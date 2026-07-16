Çin'in en güçlü oyun ekran kartı Lisuan LX 7G100 serbest satışa sunuldu

Çin teknoloji dünyasında önemli bir adım atıldı: Ülkede üretilen en güçlü oyun ekran kartı olarak kabul edilen Lisuan LX 7G100 modeli resmen perakende satışa sunuldu. Bu cihaz sadece teknik özellikleriyle değil, fiyatındaki belirgin düşüşle de sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni ekran kartı Çin'in büyük ticaret platformu JD'de yerini aldı. Daha önce üretici, sınırlı sayıda Founders Edition versiyonlarını satışa sunmuştu. Şimdi ise standart model geniş kitlelere sunuluyor ve fiyatı önceki özel sürümlere kıyasla yaklaşık yüzde 20 daha ucuz olarak belirlendi.

Teknik özellikler ve mimari

Lisuan LX 7G100 modeli tamamen Çin'de geliştirilen TrueGPU mimarisine dayanıyor. Cihaz, 6 nanometre üretim süreciyle hazırlanmış olup bu durum enerji verimliliğini ve yüksek performansını sağlıyor. Bellek konusunda da şirket tasarrufa gitmedi: Kart, 192 bit veri yolu üzerinden çalışan 12 GB GDDR6 bellek ile donatıldı.

Şu anda yeni ekran kartı için yaklaşık 400 ABD doları civarında bir fiyat talep ediliyor. Bu fiyat segmenti, onu orta seviye oyun bilgisayarları için bütçe dostu bir seçenek haline getiriyor. Dünya pazarında NVIDIA GeForce ve AMD Radeon gibi devler hakim olsa da, Çin'in kendi bağımsız çözümünü sunması küresel pazardaki rekabet ortamını değiştirebilir.

Pazardaki yeri ve beklentiler

Uzmanlara göre Lisuan LX 7G100, şimdilik NVIDIA veya Radeon modellerinin doğrudan yerini alamayabilir ancak fiyat düşüşü potansiyel alıcılar için büyük bir artı. Yerli üretime dayanmak, Çin'in dış teknolojik bağımlılığı azaltma stratejisinin bir parçasıdır.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu haberin ilgi çekici olması doğaldır. Eğer bu cihazlar uluslararası pazara, özellikle Orta Asya bölgesine girerse, oyun tutkunları için daha ucuz ve alternatif seçenekler artacaktır. Şimdilik kart ağırlıklı olarak iç pazara yönelik olsa da, serbest satışa çıkması üretim hacminin arttığını gösteriyor.

Özetle, Lisuan LX 7G100'ün toplu satışa sunulması Çin yarı iletken endüstrisinin büyüme hızını gösteriyor. Gelecekte sürücüler ve yazılımlar daha da geliştirilirse, bu markanın küresel ölçekte tanınan isimlerle ciddi bir rekabete girmesi bekleniyor.