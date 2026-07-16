Moonshot AI yapay zeka yarışında yeni bir aşamaya geçiyor: Kimi 3 modeli tanıtılıyor

Çinli Moonshot AI laboratuvarı tarafından geliştirilen yeni Kimi 3 modelinin yapay zeka dünyasında gerçek bir dönüm noktası olması bekleniyor. Modelin, yetenekleri açısından Anthropic'in en güçlü Opus 4.8 çalışmasıyla eşleşmesi veya hatta onu geride bırakması tahmin ediliyor. Bu bilgi, Financial Times'ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre aktarıldı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Moonshot AI tarafından daha önce sunulan Kimi K2 modelleri, açık kaynaklı (open-source) sistemler pazarında yüksek puan almıştı. Çeşitli benchmark testlerinde lider konumları elde ederek dünyanın en gelişmiş modelleriyle rekabet edebileceğini kanıtladılar. Beklenen Kimi 3'ün ise bu başarıyı daha da pekiştirerek OpenAI ve Anthropic gibi kapalı sistem devleriyle aradaki farkı tamamen kapatacağı söyleniyor.

Çin'in en büyük açık ağırlıklı modeli

Edinilen bilgilere göre Kimi 3, Çin'de yaratılan en büyük açık ağırlıklı yapay zeka modeli olacak. Parametre sayısının 2 trilyon ile 3 trilyon arasında olması bekleniyor. Bu gösterge, modelin veri işleme ve karmaşık mantıksal görevleri yerine getirme yeteneğinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor. Yeni modelin önümüzdeki günlerde resmen duyurulması planlanıyor.

Şirketin finansal durumu da hızla büyüyor. Moonshot AI şu anda yeni bir yatırım turu yürütüyor ve bunun sonucunda girişimin toplam değerinin 31,5 milyar dolara ulaşması muhtemel. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu yılın Mayıs ayında şirket 2 milyar dolar yatırım aldığında, piyasa değeri 20 milyar dolar olarak değerlendirilmişti.

Güvenlik ve alternatif çözümler

Günümüzde teknoloji dünyasında OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin pahalı ve kapalı modelleri etrafındaki tartışmalar şiddetleniyor. Birçok büyük işletme, gizli verilerini ChatGPT veya Claude gibi platformlara yükleme konusunda temkinli davranıyor. Veri sızıntısı veya verilerin şirketler tarafından kendi modellerini eğitmek için kullanılması konusunda endişeliler.

Bu nedenle, Moonshot, DeepSeek ve Z.ai gibi şirketlerin açık kaynaklı modelleri kurumsal müşteriler için cazip bir alternatif haline geliyor. Bu tür modeller daha uygun maliyetli olmasının yanı sıra, şirketlere sistemi kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirme ve veriler üzerinde tam kontrol sağlama imkanı tanıyor. Çin modellerinin küresel ölçekteki rekabet gücünün artması, yapay zeka pazarındaki tekelleşmeye son verebilir.