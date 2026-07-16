Starlink uyduları yılda 355 bin kez çarpışmadan kaçınmak zorunda kaldı

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketine ait Starlink uyduları, Dünya yörüngesinde benzeri görülmemiş bir faaliyet gösteriyor. Son 12 ay içinde bu cihazlar, uzay çöpleri ve diğer nesnelerle çarpışmamak için 355 binden fazla manevra gerçekleştirdi. Bu rakam, uzay keşif tarihindeki rekor seviyeyi temsil ediyor ve yörünge trafiği güvenliği konusunu gündeme getiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda her bir Starlink uydusu yılda ortalama 40 kereden fazla, yani neredeyse her hafta yörüngesini düzeltmek zorunda kalıyor. SpaceX tarafından sunulan raporlara göre, sadece son altı aylık dönemde yaklaşık 207 bin manevra gerçekleştirildi. Bu, önceki altı aylık döneme göre 60 bin daha fazla. Bu keskin artış, yörüngedeki uydu sayısının hızla artmasıyla doğrudan bağlantılıdır.

Uzayda trafik ve güvenlik önlemleri

Yörüngedeki cihaz sayısı arttıkça, otomatik kontrol sistemlerine binen yük de artıyor. Starlink sistemi, tehlikeli yakınlaşmaları tespit etmek ve bunlardan kaçınmak için AI tabanlı otomatik mekanizmalar kullanıyor. Sistem bir çarpışma olasılığı tespit ederse, uydu kendi motorlarını kullanarak yörüngesini değiştiriyor.

Sektör uzmanları, uydu takımyıldızlarının genişlemesinin gelecekte yörünge trafik yönetim sistemleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Her bir yakınlaşmada çarpışma olasılığı çok düşük olsa da, toplam olay sayısındaki artış, beklenmedik kazalar ve yeni uzay çöplerinin oluşma riskini artırıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu teknolojiler yabancı değil. Ülkemizde yüksek hızlı uydu internetine olan ilginin arttığı bir dönemde, Starlink gibi büyük projelerin istikrarlı çalışması küresel dijital iletişim için büyük önem taşıyor. Ancak uzaydaki "trafik", gelecekte yeni uyduların fırlatılma sürecini zorlaştırabilir.

Uzmanlar, uzaydaki nesnelerin izlenmesi ve hareketlerinin koordine edilmesi konusunda uluslararası standartların daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, Dünya çevresindeki yörüngenin uzay çöpleriyle dolması ve gelecekteki görevler için tehlikeli bir bölgeye dönüşmesi işten bile değil. Şimdilik SpaceX, sistemlerinin güvenilirliğine vurgu yaparak güvenli mesafeyi korumaya devam ediyor.