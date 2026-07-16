Beklenmedik Gelişme: Trevoh Chalobah, Cesc Fabregas yönetimindeki Como'ya transfer oluyor

İtalya Serie A'nın yeni ekibi Como, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Chelsea'nin savunma oyuncusu Trevoh Chalobah'ın kariyerine Lombardiya temsilcisinde devam etmesi bekleniyor. Bu transfer, sadece oyuncunun kalitesini değil, aynı zamanda Como'nun ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Sky Sport Italia'nın haberine göre taraflar bonservis bedeli konusunda büyük ölçüde anlaştı. Chelsea, altyapısından yetişen oyuncusu için bonuslarla birlikte toplamda 35 milyon avro civarında bir gelir elde edecek. Bu anlaşmayla Trevoh Chalobah, eski takım arkadaşı ve şu an Como'nun başında bulunan efsanevi Cesc Fabregas ile yeniden bir araya gelecek.

Büyük rekabette zafer

Trevoh Chalobah için verilen mücadelede Como, sadece finansal değil, stratejik açıdan da ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Oyuncuyla İtalya şampiyonu Inter ve Premier League ekibi Crystal Palace yakından ilgileniyordu. Özellikle Inter, uzun süredir İngiliz savunmacıyı kadrosuna katmayı planlıyordu ancak Londra kulübünün belirlediği fiyat, Milano ekibini geri adım atmaya zorladı.

Crystal Palace ise geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçiren oyuncuyu kadrosunda tutmak istiyordu. Chalobah, Selhurst Park'ta geçirdiği kısa sürede 14 maça çıkıp 3 gol atmayı başarmıştı. Buna rağmen Cesc Fabregas'ın projesi ve İtalya ligindeki yeni meydan okuma, 27 yaşındaki savunmacıyı daha çok cezbetti.

Como'nun kendine has transfer politikası

Como Başkanı Mirwan Suwarso, kulübün transfer piyasasındaki yaklaşımı hakkında ilginç bilgiler paylaştı. Suwarso'ya göre kulüp, diğer takımlarla doğrudan iletişim kurarak piyasa koşullarını analiz ediyor. Hatta Suwarso, rakip kulüp başkanlarından birini arayarak, eğer bir oyuncuyu çok istiyorlarsa Como'nun çekilebileceğini, karşılığında ise başka bir oyuncu isteyebileceklerini teklif etti.

Bu açık ve stratejik iletişim tarzı, Como'nun kısa sürede güçlü bir kadro kurmasını sağlıyor. Geçen sezonu Serie A'da dördüncü sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi bileti alan takım için Trevoh Chalobah gibi tecrübeli bir savunmacının gelişi, defans hattını güçlendirmek adına büyük önem taşıyor.

Trevoh Chalobah, Chelsea A takımına 2018 yılında katılmıştı. O dönemde Cesc Fabregas ile aynı soyunma odasını paylaşmış ancak resmi maçlarda birlikte forma giyememişlerdi. Şimdi ise hoca ve oyuncu olarak yeni bir tarih yazmaya hazırlanıyorlar. Savunmacının Londra kulübüyle olan mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam etse de, Stamford Bridge'deki rekabet ve kadro temizliği süreci ayrılığını hızlandırdı.