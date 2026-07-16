Ahırda 7 yıl tutulan kadın nasıl kurtarıldı?

Afganistan'ın Takhar vilayetinde korkunç bir suç ortaya çıkarıldı. Tobon isimli bir kadının, kocası tarafından 7 yıl boyunca ahırda hapsedildiği öğrenildi. Bu süre zarfında dış dünyadan tamamen kopuk bir şekilde, insan yaşamına uygun olmayan ağır koşullarda hayatını sürdürdü.

Edinilen bilgilere göre, kadının küçük oğlu da bir yıl önce annesinin yanına atıldı. O günden sonra anne ve çocuk uzun süre birlikte esaret altında yaşamak zorunda kaldı.

Olay, yerel halktan gelen ihbarlar üzerine kolluk kuvvetlerinin dikkatini çekti. Düzenlenen özel bir operasyonla kadın ve çocuğu kurtarılarak güvenli bir bölgeye nakledildi.

İlk incelemeler, kadının uzun süreli şiddet ve ağır koşullar nedeniyle ciddi fiziksel ve psikolojik zarar gördüğünü gösterdi. Şu anda uzman doktorlar ve psikologlar tarafından kendisine gerekli yardımlar yapılıyor.

Söz konusu olayla ilgili cezai soruşturma başlatıldı. Kadının kocasının gözaltına alındığı ve hakkında yasal prosedürler çerçevesinde soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Bu olay, Afganistan'da kadın ve çocuk haklarının korunması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. İnsan hakları savunucuları, bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için şiddetle mücadelenin güçlendirilmesini ve mağdurların korunması adına kesin önlemler alınmasını talep ediyor.