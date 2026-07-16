Ukrayna'da yeni başbakan: Koretskiy 289 milletvekilinin desteğini aldı

Ukrayna hükümetinin başına enerji sektöründen gelen yeni bir isim geçti. Yüksek Rada, "Naftogaz Ukrayna" şirketinin eski başkanı Sergey Koretskiy'i ülkenin başbakanı olarak atadı.

Oylama nasıl sonuçlandı?

Sergey Koretskiy'in adaylığı 289 milletvekili tarafından desteklendi. Bir milletvekili karşı oy kullanırken, yedi milletvekili çekimser kaldı, 21 parlamenter ise oylamaya katılmadı. İlgili karar 16 Temmuz'da kabul edildi.

Koretskiy'in adaylığı parlamentoya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından sunulmuştu. Atama için en az 226 oy gerekiyordu ancak yeni başbakan bundan çok daha fazla destek aldı.

Yuliya Sviridenko hükümetten neden ayrıldı?

Koretskiy, Temmuz 2025'ten bu yana Ukrayna hükümetine başkanlık eden Yuliya Sviridenko'nun yerini aldı. Yüksek Rada, 14 Temmuz'da istifasını kabul etmişti. Sviridenko, hükümetteki geniş çaplı değişiklikler kapsamında görevinden ayrıldı.

Hükümet değişikliğinin temel nedenleri detaylı olarak açıklanmadı. Ancak Zelenski, yeni yönetimin önündeki en önemli görevlerden birinin ülkeyi yaklaşan kış mevsimine hazırlamak olduğunu vurguladı.

Yeni başbakan hangi görevleri belirledi?

Koretskiy, oylama öncesinde parlamentoda yaptığı konuşmada yeni hükümetin temel önceliklerini açıkladı.

Bunlar şunlardır:

ülkenin savunma kapasitesini güçlendirmek;

ekonomik istikrarı korumak;

Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecini devam ettirmek;

enerji sistemini kış saldırılarına hazırlamak.

Reuters'a göre, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik devam eden saldırıları göz önüne alındığında, kışa hazırlık yeni başbakanın en zorlu görevlerinden biri olacak.

Sergey Koretskiy kimdir?

Sergey Koretskiy, 14 Mart 1978'de Ukrayna'nın Lutsk şehrinde doğdu. Mühendislik ve ekonomi alanlarında eğitim aldı ve enerji sektöründe 20 yılı aşkın deneyim kazandı.

Kasım 2022'den itibaren "Ukrnafta" ve "Ukrtatnafta" şirketlerini yönetti. Mayıs 2025'te ise Ukrayna'nın büyük devlet petrol ve gaz şirketi "Naftogaz"ın yönetim kurulu başkanı olarak atandı.

Koretskiy'in başbakanlık görevi, devlet yönetimindeki ilk siyasi görevi olma özelliğini taşıyor. Herhangi bir siyasi partiye üye olmayan Koretskiy, daha çok enerji sektöründeki kriz yaşayan şirketleri yöneten bir yönetici olarak tanınıyor.

Ukrayna hükümetini zorlu sınavlar bekliyor

Sergey Koretskiy, Rusya ile savaşın devam ettiği, enerji sisteminin sürekli saldırılara uğradığı ve ekonomik baskının arttığı bir dönemde hükümetin başına geçti.

2022'de geniş çaplı savaşın başlamasından bu yana Ukrayna hükümetine başkanlık eden üçüncü başbakan oldu. Yeni hükümetin ilk sonuçları, kış sezonuna hazırlık, enerji güvenliği ve ekonomik istikrarın sağlanması sürecinde görülecek.

Sizce enerji sektöründen gelen Koretskiy, Ukrayna'daki kriz durumunu etkili bir şekilde yönetebilecek mi?