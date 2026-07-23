ABD, Huawei ve ZTE şirketlerini pazarından tamamen çıkarıyor

·46·Teknoloji
ABD, Huawei ve ZTE şirketlerini pazarından tamamen çıkarıyor

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çinli teknoloji devleri Huawei ve ZTE'ye yönelik kısıtlamaları daha da sıkılaştıran yeni bir kural kabul etti. Bu karara göre, artık sadece bu şirketlerin hazır cihazlarının değil, aynı zamanda önemli bileşenlerinin ve mikrosüreçlerinin yüklü olduğu her türlü teknik ekipmanın Amerika Birleşik Devletleri topraklarında satılması resmen yasaklanıyor. Bu adım, Washington'un ulusal güvenliği sağlama yolundaki bir sonraki sert hamlesi olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilgi için, Huawei ve ZTE 2022 yılından bu yana FCC tarafından "yasaklı ürünler" listesine alınmıştı. Ancak o zamana kadar mevcut mevzuatta bazı boşluklar bulunmaktaydı ve üçüncü taraf üreticiler, cihazlarında Çinli bileşenleri kullanarak Amerikan pazarına girebiliyorlardı. Yeni düzenleme bu "açığı" tamamen kapatıyor ve mantıksal işlevsel donanım parçalarına sahip her türlü ekipmanın sertifikalandırılmasını reddediyor.

Dijital "demir perde" ve yeni kısıtlamalar

FCC Başkanı Brendan Carr, bu tedbirlerin ABD iletişim altyapısını yabancı devletlerin etkisinden korumayı amaçladığını belirtti. Temmuz ayı ortasından itibaren yürürlüğe giren yeni kurallar, sadece akıllı telefon veya tabletleri değil, aynı zamanda endüstriyel ölçekteki telekomünikasyon ekipmanlarını da kapsıyor. Bu, Çinli şirketler için Amerikan pazarına bileşen tedariki yoluyla girişin tamamen kapandığı anlamına geliyor.

Ayrıca Federal İletişim Komisyonu, kısıtlamaların kapsamını genişleterek dron ve yönlendirici (router) ithalatını da kontrol altına aldı. En önemli yeniliklerden biri, artık Amerikan telekomünikasyon operatörlerine Çinli iletişim şirketleriyle karşılıklı bağlantı (interkonnekt) kurmalarının yasaklanmasının önerilmesidir. Eğer bu teklif onaylanırsa, Çin'in büyük sağlayıcıları ABD topraklarındaki veri işleme merkezlerinin (data-center) faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacak.

Küresel tedarik zincirine etkisi

ixbt.com'un bilgilerine göre, böyle bir ablukanın küresel tedarik zinciri üzerinde ciddi bir etki yaratması bekleniyor. Huawei ve ZTE gibi şirketler uzun yıllar boyunca ucuz ve yüksek teknolojili bileşen tedarikçisi olmuşlardır. Artık diğer üreticilerin ürünlerini ABD pazarında satmaya devam edebilmeleri için Çinli çiplerden ve modüllerden vazgeçip alternatif (çoğunlukla daha pahalı) tedarikçiler aramaları gerekecek.

Özbekistan pazarında Huawei ve ZTE markaları hala lider konumlarını koruyor. Ülkemizdeki mobil operatörlerin çoğu, tam olarak bu şirketlerin ekipmanları temelinde 4G ve 5G ağlarını kuruyor. ABD ile Çin arasındaki bu "teknolojik soğuk savaş" şimdilik yerel pazarımızı doğrudan etkilemese de, küresel ölçekte teknolojilerin standardizasyonu ve fiyatların oluşumu üzerinde etkisini gösterecektir.

Özetle, Washington'un son kararları, Çinli teknoloji devlerini uluslararası arenada yalnızlaştırma stratejisinin mantıklı bir devamıdır. Bu durum, Huawei ve ZTE için sadece ABD'de değil, aynı zamanda müttefiklerinin pazarlarında da faaliyet göstermeyi daha da zorlaştıracaktır.

HuaweiZTEABDTeknolojiFCC
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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