Çin yapay zeka yarışında ABD'yi yakalıyor: NVIDIA çiplerine ihtiyaç kalmayacak

·65·Teknoloji
Çin yapay zeka yarışında ABD'yi yakalıyor: NVIDIA çiplerine ihtiyaç kalmayacak

Çin'in yapay zeka (AI) teknolojileri alanındaki hızlı gelişiminin küresel pazardaki dengeyi değiştirmesi bekleniyor. DeepSeek kurucusu Liang Wenfeng, Çin ve ABD arasındaki AI modelleri seviyesindeki farkın minimuma indiğini belirtti. Bu durum, sadece yazılımda değil, yüksek teknolojili çip üretiminde de Batı'ya olan bağımlılıktan kurtulmayı sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Liang Wenfeng verdiği röportajda, yakın zamana kadar Çin modellerinin ABD'den iki yıl geride olduğunu belirtti. Ancak Çinli uzmanlar, çok daha düşük maliyetlerle yüksek verimlilik elde etmeyi öğrendiler. Günümüzde, Moonshot AI tarafından sunulan Kimi K3 modeli, dünyanın en büyük açık kaynaklı AI modeli haline geldi ve bu alandaki liderlik için ciddi bir iddia ortaya koyuyor.

NVIDIA'nın yerini Huawei alacak

Şu anda dünya pazarında NVIDIA çipleri, yapay zekayı eğitmek için temel araç olmaya devam ediyor. Ancak Çinli uzmana göre, önümüzdeki bir yıl içinde durum kökten değişecek. Çin üretimi çiplerin ekosistemle uyum konusunda hiçbir sorunu yok; tek engel şimdilik üretim kapasitesinin yetersizliği.

Edinilen bilgilere göre, Huawei Atlas 950 süper bilgisayarları, performans ve fiyat açısından NVIDIA'nın en gelişmiş GB200 ve GB300 çipleriyle rahatlıkla rekabet edebiliyor. Bu durum, ABD tarafından uygulanan teknolojik yaptırımların Çin'in iç pazarını geliştirmeye teşvik ettiğini gösteriyor.

Liang Wenfeng'e göre, NVIDIA gibi devler Çin'deki teknolojik ilerlemeyi durduramaz. Yerel üreticiler, kendi bağımsız platformlarını oluşturarak uluslararası pazarda da yer edinmeyi hedefliyor. Bu süreç, sadece devlet desteğiyle değil, özel sektörün devasa yatırımlarıyla da gerçekleşiyor.

Bu değişiklikler Özbekistanlı kullanıcılar ve yazılımcılar için de önem taşıyor. Çin'in açık kaynaklı AI modellerinin (örneğin Kimi K3) yaygınlaşması, yerel girişimler için ucuz ve kaliteli kaynaklara erişim imkanı sağlıyor. Ayrıca, Huawei teknolojilerinin bölgemizdeki faaliyetleri göz önüne alındığında, gelecekte NVIDIA çiplerine alternatif çözümlerin gelme olasılığı oldukça yüksek.

Özetle, yapay zeka alanındaki rekabet artık sadece algoritmalar üzerinde değil, donanım (hardware) için de yaşanıyor. Çin'in bu yarıştaki başarısı, önümüzdeki yıllarda küresel teknoloji haritasını tamamen yeniden çizebilir.

DeepSeekYapay ZekaNVIDIAHuaweiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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