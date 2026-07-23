RuStore kullanıcı sayısı hızla arttı: Altı ayda 3 milyar indirme

Rusya'nın Android cihazlar için en büyük uygulama mağazası olan RuStore, 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla rekor sonuçlar kaydetti. Platform verilerine göre, altı ay içinde kullanıcılar tarafından indirilen uygulama sayısı 3 milyarı aştı. Bu rakam, platformun bölgedeki alternatif servisler arasındaki lider konumunu güçlendirdiğini gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Analizler, kullanıcılar arasında en popüler kategorilerin araçlar (utilitalar) ve günlük görevlere yönelik servisler olduğunu gösteriyor; tüm yüklemelerin yüzde 22'si bu kategoriye ait. Ayrıca finansal uygulamalar (yüzde 17) ve çevrimiçi alışveriş servisleri (yüzde 10) de ilk üçte yer alıyor. Bu eğilim, kullanıcıların temel ihtiyaçlarının mobil platformlar üzerinden karşılandığını doğruluyor.

En çok indirilen uygulamalar ve oyunlar

Ixbt.com'un haberine göre, en çok indirilen uygulamalar listesinde bankacılık ve ticaret platformları lider durumda. Özellikle aşağıdaki uygulamalar kullanıcılar arasında en yüksek talebi gördü:

Sberbank Online;

Max;

Ozon;

Avito;

VKontakte.

Mobil oyun segmentinde ise kullanıcılar daha çok zeka ve simülasyon türlerine ilgi gösteriyor. Oyunlar arasında bulmacalar (yüzde 15), simülatörler (yüzde 14) ve aksiyon türündeki projeler (yüzde 10) popülerdir. En çok yüklenen oyunlar arasında Tanks Blitz, Mir Domovyat ve Vita Mahjong gibi projeler yer alıyor.

VK ekosistemine artan ilgi

Son haftalarda kullanıcıların VK ürünlerine olan ilgisinin önemli ölçüde arttığı gözlemlendi. Arama sorgularının sayısı yaklaşık 1,5 kat artarken, VKontakte, Max ve VK Video uygulamalarının yüklenme oranı ortalama yüzde 50 oranında yükseldi. Bu durum, platformdaki içerik ve sosyal etkileşimlere olan talebin yeni bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Günümüzde RuStore platformunda dünyanın 70 ülkesinden geliştiriciler tarafından oluşturulan 110 binden fazla uygulama ve oyun bulunmaktadır. Platformun aylık kullanıcı kitlesi ise yaklaşık 68 milyona ulaşmış durumda. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu platform, Google Play mağazasındaki kısıtlamalar karşısında önemli bir alternatif kaynak görevi görebilir.

Genel olarak RuStore'un gelişimi, Rusya ve çevre bölgelerdeki mobil uygulama pazarının dönüşümünü yansıtıyor. Küresel platformlardaki kısıtlamalar, yerel ve bölgesel servisler için yeni fırsat kapıları açıyor ve bu da rekabetçi ürünlerin artmasına zemin hazırlıyor.