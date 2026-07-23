Samsung Galaxy Z Fold8 ekranındaki temel sorunun giderilmesi bekleniyor

·52·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold8 ekranındaki temel sorunun giderilmesi bekleniyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold8 modelinde, kullanıcıları yıllardır rahatsız eden temel teknik kusuru ortadan kaldırmayı hedefliyor. Gelen bilgilere göre yeni cihaz, ekranın ortasındaki belirgin katlanma izini (kırışıklık) önemli ölçüde azaltacak devrim niteliğinde bir teknolojiyle donatılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış teknoloji sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre, Galaxy Z Fold8 prototipinin Oppo Find N6 ve Vivo X Fold6 gibi rakiplerine kıyasla çok daha pürüzsüz bir ekrana sahip olduğu ortaya çıktı. Bu sonuca ulaşmak için mühendisler, menteşe mekanizmasını tamamen yeniden tasarlayarak ekrana binen baskının eşit şekilde dağılmasını sağladılar.

Yeni menteşe ve kendi kendini onarma özelliği

Yeni teknolojinin en önemli yönü, ekranın uzun süreli kullanımdan sonra bile ilk günkü pürüzsüzlüğünü kaybetmemesidir. Samsung bünyesindeki kaynaklara dayanan sızıntılara göre, cihaz üç ay boyunca aktif olarak test edildiğinde bile ekrandaki iz derinleşmemiş ve değişmeden kalmıştır. Bu, katlanabilir akıllı telefon pazarı için oldukça büyük bir başarıdır.

Ayrıca Galaxy Z Fold8 ekranında kendine has bir "kendi kendini onarma" etkisi gözlemlendi. Akıllı telefon uzun süre kapalı kaldıktan sonra açılır ve birkaç dakika açık bırakılırsa, katlanma izi yavaş yavaş düzleşerek neredeyse görünmez hale geliyor. Bu özelliğin, ekran panelinin altındaki yeni malzemeler ve geliştirilmiş yapı sayesinde mümkün olduğu belirtiliyor.

Samsung markasının katlanabilir cihazları dünya genelinde büyük bir ilgiyle bekleniyor. Eğer Galaxy Z Fold8 gerçekten bu seviyede bir dayanıklılık sergilerse, pazarda yeni bir standart belirleyebilir ve rakiplerini geride bırakabilir. Günümüzde birçok kullanıcı, tam da ekrandaki bu iz nedeniyle katlanabilir telefon satın almaktan çekiniyor.

Şunu belirtmek gerekir ki bu sonuçlar şimdilik tek bir test cihazına dayanmaktadır. Teknolojinin gerçek dayanıklılığı ve seri üretimdeki kalitesi, ancak cihaz resmi olarak satışa sunulduktan sonra netleşecektir. Yine de Samsung'un bu alanda büyük bir adım attığı görülüyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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