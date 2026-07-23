SpaceX uzayı fethetmeye devam ediyor: Starship'in 13. uçuş tarihi belli oldu

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, en güçlü roketi olan Starship sisteminin bir sonraki, 13. test uçuşu için hazırlıkların son aşamasına girdi. Tüm teknik testlerin başarıyla tamamlanması ve uçuş için belirlenen zamanın yaklaşması, uzay endüstrisi uzmanlarının ve meraklılarının odak noktası haline geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket tarafından verilen resmi bilgilere göre, Super Heavy B20 hızlandırıcısının uçuş öncesi ek testleri başarıyla tamamlandı. Bu, sistemin uçuşa tamamen hazır olduğu anlamına geliyor. IXBT.com yayınının haberine göre, SpaceX şu anda Starship S40 aracını fırlatma rampasına çıkarma ve onu ilk aşama olan Super Heavy ile entegre etme sürecini başlattı.

Hava koşulları ve uçuş zamanı

Teknik açıdan tüm sistemler hazır olsa da, görevin gerçekleşmesi büyük ölçüde doğa olaylarına bağlı kalmaya devam ediyor. SpaceX, X sosyal medya hesabında hava koşullarının şu anda en önemli faktör olduğunu ve uçuş planında değişikliklere yol açabileceğini vurguladı.

Plana göre, 90 dakikalık fırlatma penceresi 23 Temmuz günü Teksas saatiyle 17:45'te açılacak. Özbekistan saatiyle hesaplandığında, bu tarihi süreç 24 Temmuz sabahına denk geliyor. Testler başarılı olursa, bu SpaceX için ağır yük taşıyıcı roket teknolojisini geliştirmede dev bir adım olacak.

Görevin önemi

Starship projesi sadece SpaceX'in değil, tüm insanlığın Ay ve Mars'a seyahat planlarında merkezi bir rol oynuyor. Her yeni test uçuşu, roketin yeniden kullanılabilirlik imkanlarını genişletmeye ve güvenlik seviyesini artırmaya hizmet ediyor. Önceki uçuşlardan elde edilen veriler, mühendislerin sistemi daha kararlı hale getirmesini sağladı.

Özbekistanlı teknoloji meraklıları için de bu olay büyük bir ilgi uyandırıyor. Uzay teknolojilerinin bu kadar hızlı gelişmesi, gelecekte uydu iletişimi ve küresel internet kapsamını (örneğin Starlink projesi aracılığıyla) daha uygun fiyatlı hale getirmeye ve kalitesini artırmaya hizmet edecektir.

Şu anda tüm gözler Teksas'taki Boca Chica test sahasına çevrilmiş durumda. Eğer 23 Temmuz'da hava muhalefeti yaşanırsa, SpaceX fırlatmayı sonraki günlere erteleme hakkını saklı tutuyor. Her halükarda, Flight 13 görevinin modern kozmonotluk tarihindeki en önemli olaylardan biri olması bekleniyor.