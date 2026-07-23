Trump'ın karıştığı skandal: Norveç FIFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor

·26·Spor
Trump'ın karıştığı skandal: Norveç FIFA'ya şikayette bulunmaya hazırlanıyor

2026 Dünya Kupası'nda Folarin Balogun'a verilen kırmızı kart sonrası alınan beklenmedik karar, uluslararası futbolda yeni bir krizin fitilini ateşledi. Norveç Futbol Federasyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ınsürece olası müdahalesi nedeniyle FIFA Etik Kurulu'na resmi bir şikayet hazırlıyor.

Konunun en tartışmalı noktası, oyundan atılan Balogun'un bir sonraki turda oynama şansı bulması. Şimdi Norveç tarafı, kararın nasıl ve kimin etkisiyle alındığına dair netlik kazanılmasını talep ediyor.

Kırmızı karttan sonra neler yaşandı?

ABD milli takımı forveti Folarin Balogun, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Bosna-Hersek'e karşı oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

ABD bu karşılaşmayı 2-0 kazanmış olsa da, Balogun'un oyundan atılması onun bir sonraki turda oynamasını şüpheye düşürmüştü.

Ancak daha sonra oyuncuya verilen diskalifiye cezası, bir yıllık deneme süresiyle şartlı olarak askıya alındı. Sonuç olarak Balogun, Belçika'ya karşı oynanan çeyrek final maçında sahaya çıktı.

ABD bu maçta 4-1 mağlup oldu ancak oyuncunun sahaya çıkmasıyla ilgili sorular cevapsız kaldı.

Norveç neden tepkili?

The Times muhabiri Martin Ziegler'in haberine göre, Norveç Futbol Federasyonu bu durumla ilgili FIFA Etik Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor.

Norveç tarafının asıl merak ettiği konu, disiplin kararının olağan prosedürlere göre mi alındığı yoksa dış bir müdahalenin olup olmadığı.

Şikayette şu sorulara açıklık getirilmesi talep edilebilir:

  • Balogun'un diskalifiye cezası neden şartlı olarak askıya alındı?

  • Karar alma sürecinde kimler yer aldı?

  • FIFA'nın disiplin ve etik kurallarına tam olarak uyuldu mu?

  • Siyasi bir figürün olası etkisi kararı yönlendirdi mi?

Tam da bu son soru, krizi basit bir futbol disiplin meselesinden çıkarıp FIFA'nın bağımsızlığıyla ilgili ciddi bir soruna dönüştürdü.

Trump müdahil olduğunu doğruladı

Daha önce basında Donald Trump'ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüşerek Balogun'un cezasının kaldırılması için ikna ettiğine dair haberler çıkmıştı.

Daha sonra ABD Başkanı, sürece bizzat dahil olduğunu doğruladı. Ancak müdahalesinin boyutu ve nihai karara doğrudan etki edip etmediği belirsizliğini koruyor.

Bu durum FIFA için rahatsız edici sorular doğurdu. Çünkü kurumun disiplin kararlarının siyasi baskıdan uzak ve tüm takımlar için eşit şekilde alınması gerekiyor.

FIFA Etik Kurulu neleri inceleyebilir?

Norveç Futbol Federasyonu resmi şikayette bulunursa, Etik Kurul karar alma sürecindeki olası çıkar çatışmalarını inceleyebilir.

Soruşturmanın şu kişi ve yapıların eylemlerini kapsaması muhtemel:

İnceleme alanı

Temel soru

FIFA disiplin organları

Ceza hangi gerekçeyle askıya alındı?

FIFA yönetimi

Dış iletişim kararı etkiledi mi?

ABD tarafı

Resmi veya gayriresmi bir baskı var mıydı?

Belgeler ve yazışmalar

Kararın hukuki dayanağı yeterli mi?

Şimdilik Balogun vakasında bir kural ihlali yapıldığı resmen kanıtlanmış değil. Norveç'in planladığı başvuru da bir suçlama değil, sürecin şeffaflığını denetleme talebidir.

Basit bir diskalifiye büyük bir siyasi krize dönüştü

Balogun'un kırmızı kartı başlangıçta turnuvadaki sıradan disiplin olaylarından biriydi. Ancak cezanın askıya alınması ve Trump'ın sürece katıldığını itiraf etmesi, olayı uluslararası futboldaki en tartışmalı konulardan biri haline getirdi.

Şimdi FIFA'nın önünde sadece bir oyuncunun cezasını açıklamak değil, kararlarının siyasi etkiden bağımsız alındığını kanıtlama görevi duruyor.

Sizce bir devlet başkanının futboldaki disiplin kararlarına müdahale etmesine izin verilmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu krizi futbolsever bir arkadaşınıza gönderin.

Donald TrumpFIFAFolarin BalogunNorveçBelçika
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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