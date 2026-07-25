Boeing Krizi: Yeni 737 MAX Uçakları Birkaç Aylık Uçuştan Sonra Parçalarına Ayrılacak

Havacılık dünyasında benzeri görülmemiş bir olay yaşandı: Brezilyalı havayolu şirketi GOL Linhas Aereas'a 2025 sonbaharında teslim edilen tamamen yeni iki adet Boeing 737 MAX 8 uçağı, yarım yıl bile hizmet vermeden kullanım dışı bırakıldı. Bu hava araçlarının onarılmak yerine yedek parça olarak sökülmek üzere satılması sektör uzmanlarını şaşkına çevirdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

PS-GRM ve PS-GRN tescil numaralarına sahip bu uçaklar, havayolu şirketine 2025 yılının Eylül ve Kasım aylarında teslim edilmişti. Ancak ixbt.com bilgilerine göre, 2026 yılının Şubat ayında düzenli seferleri durdurmuş ve Mart ayında ABD'nin Arizona eyaletindeki Pinal Havalimanı'na — uçak depolama ve bertaraf merkezine götürülmüştür. Bu, Boeing 737 MAX ailesine ait uçakların bu kadar kısa sürede "hurdaya" çıkmasıyla ilgili ilk vakadır.

Teknik Kusurlar ve Ekonomik Verimsizlik

Bu kararın, uçakların üretim sürecinde yapılan kronik teknik arızalardan kaynaklandığı söylenmektedir. Özellikle CFM LEAP-1B motorlarındaki sorunlar ile hava aracının merkezleşmesi (sentrovka) ile ilgili kusurlar, uçakların sık sık uçuşlardan men edilmesine ve bakım maliyetlerinin keskin bir şekilde artmasına neden olmuştur.

Havayolu şirketi için bu tür kusurlu uçakları işletmektense kiralayan şirkete iade etmenin daha karlı olduğu görüldü. Kiralama şirketi ise sırasıyla uçakları İngiliz AerFin şirketine sattı. Bu şirket, uçakları bütün olarak saklamaktansa parçalarına ayırarak yedek parça pazarında satmayı amaçlamaktadır.

Boeing'in İtibarında Yeni Bir Darbe

Bu durum, Boeing şirketinin ürün kalitesi üzerindeki kontrolü konusundaki endişeleri daha da artırmaktadır. Son yıllarda Amerikan havacılık devi birkaç kez ciddi sorunlarla karşılaştı. Daha önce şirket, ilk Boeing 777-9 modellerinden birini de hurdaya çıkarmak zorunda kalmıştı, çünkü onu modern standartlara uyarlamanın ekonomik olarak kendini haklı çıkaramayacağı anlaşılmıştı.

Özbekistan havacılık pazarında da Boeing uçaklarının ana yeri işgal ettiğini göz önüne alırsak, üreticinin bu tür sistemik sorunları küresel ölçekte güvenlik ve güvenilirlik konularını gündeme getirmektedir. Şimdilik üretici bu somut durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı, ancak yeni uçakların yedek parçalara bölünmesi endüstri için çok endişe verici bir sinyaldir.