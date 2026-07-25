Real Madrid transfer piyasasında yeni bir 'bomba' patlatıyor: 120 milyon euroluk plan

İspanyol devi Real Madrid, transfer piyasasında kendine has stratejik bir hamleye imza atıyor. "Eflatun-beyazlılar", Michael Olise hakkındaki söylentileri bir perde olarak kullanarak aslına bakılırsa Alman ekibi RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande'nin transferi için ciddi görüşmelere başladı. Bu anlaşmanın toplam maliyetinin 120 milyon euroyu bulması bekleniyor; bu da Madrid kulübünün finansal gücünü ve kadroyu gençleştirme politikasındaki kararlılığını açıkça ortaya koyuyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Diario AS'ın haberine göre, Florentino Pérez liderliğindeki yönetim, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için verilen yarışta tüm rakiplerini geride bıraktı. Yan Diomande, geçtiğimiz Dünya Kupası'ndaki göz alıcı performansıyla Avrupa'nın en dikkat çekici yeteneklerinden birine dönüştü. Şu anda Madrid ekibi bu transferi bitirmeye çok yaklaşmış durumda ve bu hamle Los Blancos için yaz transfer döneminin bir sonraki büyük gövde gösterisi olacak.

Transferin arkasındaki gizli strateji

İşin en ilginç yanı ise Real Madrid'in medya dikkatini Michael Olise üzerine çekerek Yan Diomande müzakerelerini perki arkasında yürütmesi. Medya Alman ekibinin yıldızı hakkında yazıp çizerken, Madrid yetkilileri Almanya'da RB Leipzig yönetimiyle buluşarak transferin son detaylarını masaya yatırdı. Bu durum transfer piyasasında kendine has bir "usta sınıfı" olarak değerlendiriliyor.

Yan Diomande'yi kadroya katmak isteyenler arasında Paris Saint-Germain ve Liverpool gibi devler de bulunuyordu. Özellikle Paris kulübünün haziran ayı sonlarında futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Leipzig ile bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Real Madrid bu durumdan ustalıkla faydalandı. Futbolcunun İspanyol futboluna aşina olması, özellikle de geçmişte Leganés forması giymiş olması müzakere sürecini epey kolaylaştırdı.

Finansal detaylar ve sonuçlar

RB Leipzig için bu anlaşma devasa bir kâr anlamına geliyor. Alman kulübü, futbolcuyu sadece bir yıl önce Leganés'ten 20 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Şimdi ise 115-120 milyon euro civarında bir gelir elde etmeleri bekleniyor. Diomande'nin Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunması nedeniyle Almanlar fiyatı sonuna kadar yüksek tuttu, ancak Real Madrid'in sunduğu cazip finansal teklif onları ikna etti.

Yan Diomande'nin geçtiğimiz sezonki istatistikleri de parmak ısırtıyor:

Tüm kulvarlarda 36 karşılaşma;

Atılan 13 gol;

10 asist;

Takımının Şampiyonlar Ligi biletini almasında muazzam bir katkı.

Real Madrid bu yaz döneminde şimdiden Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva ve Ibrahima Konate gibi yıldızları renklerine bağladı. Yan Diomande transferi bu zincirin mantıklı bir devamı niteliğinde olacak. Uzmanlara göre bu denli genç ve yetenekli oyuncuların kadroya dâhil edilmesi, Madrid ekibinin önümüzdeki on yıldaki hegemonyasını garanti altına almasını sağlayacak.

Şu anda taraflar transferin son teknik detaylarını gözden geçiriyor. Beklenmeyen bir aksilik çıkmazsa, önümüzdeki günlerde Yan Diomande resmen Real Madrid futbolcusu olarak kamuoyuna tanıtılacak. Bu transferin yalnızca İspanya'da değil, tüm Avrupa futbolundaki güç dengelerini derinden sarsması bekleniyor.