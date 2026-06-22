Havacılığın Geleceği: Hidrojen Motoru Yüksek İrtifa Testlerini Başarıyla Tamamladı

Havacılık endüstrisinde çevre dostu teknolojilere geçiş yolunda önemli bir adım atıldı. GE Aerospace ve iştiraki Avio Aero, yolcu uçakları için tasarlanan hidrojen motorunun yüksek irtifa uçuş koşullarındaki yeniden çalıştırma testlerini başarıyla tamamladı. Bu araştırma, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen HYDEA programı kapsamında gerçekleştirildi. Ixbt.com haberine göre.

Testler, Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi'nin (DLR) Lampoldshausen'deki Uzay Hareketliliği Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Deneyin temel amacı, havanın seyrek, basıncın düşük ve sıcaklığın aşırı soğuk olduğu irtifalarda hidrojen motorunun kararlı çalışmasını doğrulamaktı. Hidrojen, geleneksel havacılık yakıtına göre daha hızlı ve daha yüksek sıcaklıkta yandığı için bu durum, hidrojen havacılığı için en ciddi teknik engellerden biri olarak kabul ediliyor.

Teknolojik Karmaşıklık ve Yenilikçi Çözümler

Hidrojenin yanma süreci ve alev davranışının kontrolü yüksek hassasiyet gerektirir. Bu nedenle mühendisler, çok odacıklı bir yanma sistemine sahip özel bir test düzeneği geliştirdiler. Sentetik hava jeneratörü yardımıyla, yüksek irtifadaki kuru ve düşük basınçlı atmosferik ortam yapay olarak oluşturuldu. Bu da motorun gerçek uçuş sırasındaki durumunun laboratuvar ortamında incelenmesine olanak tanıdı.

Unison birimi tarafından özellikle hidrojen yakıtı için geliştirilen ateşleme sistemi, testlerde etkinliğini kanıtladı. Araştırmacılar, yüksek hızlı kameralar yardımıyla yanma odası içindeki alevin nasıl oluştuğunu ve yayıldığını detaylı olarak analiz ettiler. Toplanan veriler, gelecekte tam ölçekli hidrojen yanma odalarının oluşturulması için temel teşkil edecek.

Hibrit Sistemler ve Gelecek Perspektifleri

Ayrıca, AMBER programı kapsamında uzmanlar, megawatt gücündeki yakıt hücresi sistemini de test ettiler. Bölgesel sınıftaki hibrit-elektrikli uçaklar için tasarlanan bu sistem, minimumdan maksimum güce kadar farklı yüklerde kararlı bir çalışma sergiledi. Bu, havacılıkta zararlı emisyonları sıfıra indirme yolundaki bir diğer paralel çözümdür.

GE Aerospace ve Safran Aircraft Engines iş birliğiyle yürütülen kapsamlı RISE programı kapsamında şimdiye kadar yüzlerce test ve binlerce çalışma döngüsü gerçekleştirildi. Uzmanların hesaplamalarına göre, yeni motor mimarileri, yakıt tüketimini günümüzün en modern çözümlerine göre %20 daha fazla azaltma imkanı sunuyor.

ixbt.com verilerine göre, hidrojen havacılığının hala çözmesi gereken birçok sorun var. Bunlar arasında yakıtın depolanması, taşınması ve havalimanlarında uygun altyapının oluşturulması meseleleri yer alıyor. Buna rağmen, başarıyla tamamlanan bu kritik testler, ticari hidrojen uçakları döneminin yaklaştığını gösteriyor. Gelecekte bu teknolojiler temelinde tam uçuş gösterimleri yapılması planlanıyor.