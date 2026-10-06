Moskova bölgesinde dron «Igla» ile düşürüldü (video)

Moskova bölgesinde petrol altyapısı tesisine yaklaşan bir dronun, Rus hava savunma birlikleri tarafından 9K38 «Igla» uçaksavar füze sistemi ile düşürüldüğü anlara ait görüntüler yayımlandı.

Görüntülerde, bir askerin taşınabilir uçaksavar füze sistemi ile alçak irtifada uçan dronu hedef aldığı ve füze ateşlediği görülüyor. Rus kaynakları, dronun Ukrayna'ya ait olduğunu ve petrol altyapısı tesisine yaklaştığını iddia etti. Ancak bu bilgilerin bazı detayları bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

5 Ekim'de Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunmasının Moskova'ya doğru gelen 9 dronu imha ettiğini duyurdu. Sobyanin, dron parçalarının düştüğü bölgelerde acil durum ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirtti.

Aynı gün Sobyanin, 1 Eylül'den 5 Ekim'e kadar Moskova bölgesine doğru yaklaşık 10 bin dronun uçtuğunu açıkladı. Bunların çoğunun Moskova'dan uzak bölgelerde etkisiz hale getirildiğini, 862 tanesinin ise başkente yaklaşırken imha edildiğini vurguladı.