2 Ekim itibarıyla iPhone 18 fiyatları tekrar değişti
2 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının yeni fiyatları belli oldu. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM versiyonlarında, farklı depolama kapasiteleri ve renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.
eSIM+eSIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Black — 1.839 dolar
• Silver — 1.879 dolar
• Glacier — 1.859 dolar
• Burgundy — 1.909 dolar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2.199 dolar
• Silver — 2.179 dolar
• Glacier — 2.179 dolar
• Burgundy — 2.179 dolar
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.799 dolar.
SIM+eSIM versiyonları:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.719 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.949 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Glacier — 1.979 dolar
• Black — 1.949 dolar
• Silver — 1.979 dolar
• Burgundy — 2.089 dolar
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Black — 2.199 dolar
• Silver — 2.199 dolar
• Burgundy — 2.349 dolar
• Glacier — 2.299 dolar
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.799 dolar.
Akıllı telefon fiyatlarının günlük olarak değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.
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