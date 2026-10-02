2 Ekim itibarıyla iPhone 18 fiyatları tekrar değişti

·6·Teknoloji
2 Ekim itibarıyla iPhone 18 fiyatları tekrar değişti

2 Ekim itibarıyla iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max akıllı telefonlarının yeni fiyatları belli oldu. Cihazlar eSIM+eSIM ve SIM+eSIM versiyonlarında, farklı depolama kapasiteleri ve renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

eSIM+eSIM versiyonları:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.649 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.899 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 dolar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Black — 1.839 dolar
• Silver — 1.879 dolar
• Glacier — 1.859 dolar
• Burgundy — 1.909 dolar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2.199 dolar
• Silver — 2.179 dolar
• Glacier — 2.179 dolar
• Burgundy — 2.179 dolar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.799 dolar.

SIM+eSIM versiyonları:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.719 dolar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1.949 dolar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 dolar

iPhone 18 Pro Max 256 GB:

• Glacier — 1.979 dolar
• Black — 1.949 dolar
• Silver — 1.979 dolar
• Burgundy — 2.089 dolar

iPhone 18 Pro Max 512 GB:

• Black — 2.199 dolar
• Silver — 2.199 dolar
• Burgundy — 2.349 dolar
• Glacier — 2.299 dolar

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2.799 dolar.

Akıllı telefon fiyatlarının günlük olarak değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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